Kevin Volland ist Leverkusens Schlüsselspieler. (nordphoto)

Das sind Leverkusens Stärken:

Ein paar ziemlich beeindruckende Zahlen zuerst: In den europäischen Top-Fünf-Ligen gibt es keine Mannschaft, die so viel Ballbesitz hat wie Bayer Leverkusen. Nicht die Bayern, nicht Barcelona, Paris oder Manchester City können an die sagenhaften 69 Prozent der Werkself in den bisherigen Pflichtspielen in dieser Saison heranreichen.

In der Bundesliga gibt es zudem keine Mannschaft, die weniger gegnerische Torschüsse zulässt. 69 sind es erst nach acht Spieltagen und damit weniger als die Bayern (77), Dortmund (90) oder die Pressingmaschinen aus Wolfsburg (92) und Schalke (93). Werder ist in diesem Ranking übrigens mit insgesamt schon 116 zugelassenen Torschüssen meilenweit von Leverkusen entfernt, im Schnitt lässt Florian Kohfeldts Mannschaft sechs Schüsse pro Spiel mehr zu als Bayer. Zwei herausragende Elemente des Leverkusener Spiels sind damit schon umrissen: Dominanz und Kontrolle.

Oder um es in Peter Bosz‘ Worten zu formulieren: „Bei 60, 70 oder 80 Prozent Ballbesitz müssen wir nur 40, 30 oder 20 Prozent gegen den Ball arbeiten - und das ist leichter, als umgekehrt 60, 70 oder 80 Prozent gegen den Ball arbeiten zu müssen.“ Die Ideen des Leverkusener Trainers gründen in den Werten des niederländischen Fußballs, der auf Ballbesitz, Dominanz, Attraktivität und Geschwindigkeit fußt.

Bosz hat erst vor rund zehn Monaten sein Amt in Leverkusen übernommen und in kurzer Zeit aus einer grundsätzlich eher pressing- und umschaltlastigen Mannschaft ein Team geformt, das über Ballbesitz und Positionsspiel kommt. Dabei hat er sich bis auf wenige Ausnahmen einer Grundordnung im 3-2-4-1 verschrieben, die die individuellen Vorteile seiner Spieler stark akzentuiert. So werden gruppendynamische Effekte erzeugt, die so ziemlich jede Mannschaft der Welt vor größere Probleme stellen können.

Das Spiel mit dem Ball ist geprägt von einer ruhigen Ballzirkulation und dem Fokus auf das Zentrum und die Halbräume. Leverkusen spielt kaum lange, hohe Bälle, sondern versucht in der Regel immer, über die beiden Sechser aufzubauen und den Ball dann ins Übergangsdrittel zu tragen. Die Sechser sollen sich hinter den gegnerischen Pressingspitzen anspielbar machen, die Flügelverteidiger rücken dann auf - je nach personeller Besetzung und Spielausrichtug durchaus unterschiedlich hoch.

In den Halbräumen und zwischen den Linien geht die Post ab. Kai Havertz, Nadiem Amiri oder Kerem Demirbay sind exzellent darin, sich im richtigen Abstand zu ihren Gegenspielern zu positionieren und den richtigen Moment abzuwarten, um sich dann so anspielbar zu machen, dass in der Folgeaktion sofort die entsprechende Dynamik Richtung gegnerisches Tor entsteht. Havertz‘ Tiefenläufe sind eine stete Gefahr, die Dribblings von Amiri sind auch in engen Räumen bärenstark und Demirbays Lösungen sind selbst in chaotischen Situationen unter großem Druck überragend.

Mit diesen sehr unterschiedlichen Spielertypen lassen sich immer wieder andere Lösungen finden - wobei das Prinzip, dass Bayer zuerst durch das Zentrum oder den Halbraum anspielt, um erst dann im letzten Drittel auf die Flügel auszuweichen, gesetzt ist. Gleiches gilt für die Vorgabe, nach Möglichkeit stets in Überzahl in Ballnähe zu kombinieren.

Leverkusen ist stets darum bemüht, dem Gegner keine klaren Zuordnungen zu ermöglichen. Ein mannorientiertes Abwehrverhalten ist durch die vielen kleinen, schlauen Bewegungen der Spieler fast unmöglich. Bereits mit den ersten Aktionen der Halbverteidiger entstehen Entscheidungszwänge, die im ungünstigsten Fall keinen echten Zugriff mehr erlauben und sich bis zum finalen Pass durchziehen.

Gegen den Ball soll aus der guten Angriffsstruktur heraus das Gegenpressing greifen oder der Gegner früh im geordneten Ballbesitz attackiert werden - ohne dabei das in Leverkusen jahrelang kultivierte Balljagen zu sehr zu strapazieren. Dafür agiert die Mannschaft in der Regel in einem 4-3-3, beim Champions-League-Spiel in Madrid war Bayer zuletzt in einem 4-2-3-1 unterwegs.

Das sind Leverkusens Schwächen:

Viel Ballbesitz und große Offensivpower - und doch erst zwölf erzielte Tore. Viel Kontrolle und kaum Torschüsse für den Gegner - und doch schon elf Gegentore. Vier Siegen stehen zwei Remis und zwei Niederlagen gegenüber, 14 Punkte nach acht Partien sind nicht nur für Bayers hohe Ansprüche zu wenig, sondern werden auch dem grundsätzlichen Potenzial der Mannschaft nicht gerecht. Es gibt also noch einige Probleme.

Zu oft verkommt der Ballbesitz bei Bayer in dieser Saison zum Selbstzweck. In ungefährlichen Zonen reiht die Mannschaft Pass an Pass, sammelt unglaublich viele Ballaktionen - die qualitativ aber nicht gut genug sind, geschweige denn den torkritischen Raum bedrohen. Prinzipiell hat die Mannschaft Probleme mit zwei Arten gegnerischer Verteidigungsstrategien: dem hohen Anlaufen bei gleichzeitigem Fokus auf das Zentrum oder wenn sie der Gegner zwar kombinieren lässt, dann aber 40 Meter vor dem Tor Räume und Passlinien schließt.

Das Anlocken des Gegners mit einer tiefen Ballzirkulation ist ein klares Merkmal der Leverkusener, das den Gegner hoch ins Feld ziehen und dann mehrere Linien gleichzeitig überspielbar machen kann. In der Risikoabwägung und Ausführung zeigen sich aber teilweise eklatante Probleme. Torhüter Lukas Hradecky ist kein besonders versierter Techniker, Sven Bender und Jonathan Tah allenfalls solide im Aufbau. Gelangt der Ball zu einem der Sechser, kommt sofort Tempo ins Spiel. Gelingt das nicht, brennt es lichterloh.

Überhaupt passt die derzeitige Besetzung der letzten Linie nicht unbedingt zum Bosz-Fußball. Das gilt für den eigenen Ballbesitz und auch in der Arbeit gegen den Ball, ganz konkret in der Restverteidigung. Beim energischen Nachschieben der Mannschaft ist ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Gefahrenerkennung notwendig, um gefährliche Umschaltmomente im Keim zu ersticken. Gerade weil die Mannschaft gerne auch mit der Abseitsfalle operiert und oft genug ohne zusätzliche Absicherung spielt, also Mann gegen Mann. Hier hat Bayer teilweise große Probleme, ebenso wie übrigens auch Borussia Dortmund unter Bosz.

Ein schwieriges Feld bleiben auch die Defensiv-Standards. Bayer arbeitet da gerne mit klaren Zuteilungen und nur einem freien Spieler am ersten Pfosten, während zwei andere den Rückraum abdecken. Da bleibt genug Spielraum, um sich dafür gewinnbringende Ideen zurechtzulegen. Zwar besitzt Bayer eine stark besetzte Bank, durch den Ausfall von Leon Bailey und unter Umständen auch Wendell geht der Mannschaft aber trotzdem eine riesige Portion Dynamik auf der linken Seite ab. Auch Charles Aranguiz ist als nach vorne preschender Sechser nur schwer zu ersetzen.

Das ist der Schlüsselspieler:

Havertz ist der Fixpunkt im Offensivspiel, Aranguiz der Chef im Zentrum, Lars Bender der Anführer der Mannschaft - der heimliche Chef aber ist Kevin Volland. Er ist Arbeitsbiene, Aggressive Leader und Vollstrecker in einem, gibt dem Gegner mit seinem Anlaufverhalten sofort Feuer und der eigenen Mannschaft im Ballbesitz Tiefe. Volland ist perfekt als Wandspieler, der den Ball nicht nur behaupten, sondern auch sauber ablegen kann, er besitzt zudem genug Finesse und Kreativität, um enge Situationen aufzulösen. Mit seinem ständigen Ausweichen auf die Flügel bleibt er jederzeit schwer greifbar und zeigt sich auch unbeeindruckt von härteren Fouls. Ein kompletter Angreifer, der zudem nicht nur im Strafraum im Abschluss gefährlich wird, sondern auch einen starken Schuss aus der zweiten Reihe mitbringt.