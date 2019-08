Werder startet in die neue Trainingswoche, Coach Florian Kohfeldt bittet seine Profis am Dienstag gleich zu zwei Einheiten. Zunächst geht es ab 10 Uhr im Kraftraum zur Sache, am Nachmittag wird dann auch auf dem Rasen gespielt. Ab 15 Uhr feilen die Bremer öffentlich daran, dass sich ein unliebsames Erlebnis wie zuletzt gegen Düsseldorf nicht allzu schnell wiederholt. Am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr) soll bei der TSG Hoffenheim im Idealfall der erste Saisonsieg eingefahren werden.

Wie die Stimmungslage zwischen diesen beiden Partien aussieht, wird in einer Medienrunde Davy Klaassen beantworten. Der niederländische Führungsspieler wird ab 13 Uhr den Journalisten erklären, wie sehr ihn die jüngste Niederlage schmerzt und warum vielleicht schon am Wochenende alles besser wird.