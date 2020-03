Für Werder beginnt an diesem Mittwoch auch die sportliche Vorbereitung auf das Geisterspiel am kommenden Montag gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr). Chefcoach Florian Kohfeldt bittet die Bremer Profis zu zwei Trainingseinheiten, zunächst wird ab 10 Uhr gemeinsam gearbeitet, am Nachmittag folgt um 15 Uhr die zweite Schicht.

Aufgrund des Coronavirus können sich Fans den Weg zum Weserstadion sparen, die Mannschaft schottet sich quasi von der Außenwelt ab und trainiert komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit - nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Tagen.