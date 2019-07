Tag drei des Trainingslagers im österreichischen Zillertal steht für die Werder-Profis an, erneut dürfte dabei ordentlich der Schweiß strömen. Um 10.30 Uhr bittet Coach Florian Kohfeldt seine Spieler zur nächsten Einheit auf den Platz, wo abermals an den richtigen Abläufen gefeilt werden soll. Am Nachmittag geht es dann weiter, ab 16 Uhr wird abermals trainiert.

Kurz nach dem obligatorischen Mittagessen im Teamhotel legt dann Fin Bartels noch eine Extraschicht ein. Der Offensivmann stellt sich den Fragen der Journalisten und dürfte dabei erklären, wie sein neuer Anlauf nach der langen Verletzungspause genau aussieht und mit welchen persönlichen Zielen er in die neue Saison geht. Was genau Bartels zu sagen hat, lest ihr natürlich anschließend bei uns.