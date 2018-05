Bisher schienen die Dinge klar zu liegen: Thomas Delaney will in die Premier League. Das hatte er erst am Montag auf einer Pressekonferenz im dänischen Helsingör noch einmal gesagt. In Helsingör bereitet sich die dänische Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in Russland vor, und am Rande des Trainingslagers sagte Delaney nun der dänischen Zeitung „Ekstra Bladet“ in einem Interview: „Dortmund ist sehr interessant für mich. Ich sehe Borussia Dortmund als einen Top-Verein, für mich gehören sie zur Top 10 in der Welt.“ Der BVB sei ein größerer Klub als Werder, und „mit fast 27 Jahren wäre es ein sehr interessanter Schritt für mich“, so der Mittelfeldspieler weiter, der noch bis 2021 bei Werder unter Vertrag steht.

Damit ergibt sich eine völlig neue Situation. Bisher hatte sich Delaney nie konkret zu bestimmten Klubs geäußert. Vor allem aber ist neu, dass Delaney einen Verbleib in der Bundesliga nicht mehr ausschließt. Die Tageszeitung „Welt“ berichtete am Mittwochabend sogar, dass der Wechsel schon perfekt sei und am Freitag verkündet werde. Demnach soll Werder 24 Millionen Euro erhalten und weitere drei Millionen, wenn Dortmund sich in der kommenden Saison für die Champions League qualifiziert. Werders Sportchef Frank Baumann mochte diese Übereinkunft auf Anfrage von MEIN WERDER nicht bestätigen.

Ganz soweit sind die Verhandlungen nach Informationen von MEIN WERDER auch tatsächlich noch nicht. Wie es aus Dänemark heißt, soll Dortmund ein erstes Angebot über 15 Millionen Euro bereits abgegeben haben. Das ist Werder aber deutlich zu wenig. Bei Werder ist man der Überzeugung, dass der Spieler auch bei einem Verkauf vor der Weltmeisterschaft bis zu 25 Millionen Euro einbringen muss. Aus Dortmund heißt es, dass dies den Borussia-Bossen zu viel Geld sei. An der Ablösesumme soll nach Hinweisen aus Dänemark auch Delaneys alter Klub profitieren, 15 Prozent sollen demnach an den FC Kopenhagen fließen.

Die Delaney-Aussagen bringen jetzt eine neue Dynamik in die Angelegenheit, die ganz im Sinne des Spielers ist. Denn Delaney hatte Anfang der Woche auf einer Pressekonferenz der dänischen Nationalmannschaft auch betont, schnellstmöglich, am liebsten noch vor Beginn der WM, Klarheit über seinen zukünftigen Arbeitgeber haben zu wollen. Delaney reizt offenbar der Gedanke, schnell wieder in der Champions League spielen zu können, so wie er es in den Jahren zuvor beim FC Kopenhagen regelmäßig getan hat. „Dortmund ist für mich ein Top-2-Klub in Deutschland. Sie spielen um die Meisterschaft, Pokale und in der Champions League“, sagte Delaney im Gespräch mit „Ekstra Bladet“ weiter.

Angebote und Interesse gibt es neben der heißen Spur, die jetzt zu Borussia Dortmund führt, aber nach wie vor auch noch aus England, Delaneys eigentlichem Wunschziel. Allerdings bewegen sich auch die von englischen Interessenten bisher aufgerufenen Ablösesummen nicht in der Höhe, die Werder sich vorstellt.

Sollte Werder für Delaney tatsächlich um die 25 Millionen Euro erlösen, wäre der Däne nach Diego der Spieler, dessen Verkauf Werder am meisten Geld eingebracht hätte. Für Diego erhielt Werder im Sommer 2009 die Rekordsumme von 27 Millionen Euro von Juventus Turin.

