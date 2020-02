Dortmunds Start-Truppe: Wie eine gelbe Wand, im Spiel aber auch sehr rechtslastig und etwas gehemmt, wenn die nötigen Räume fehlen... (dpa)

Werder geht als krasser Außenseiter ins Pokalspiel gegen einen BVB, der sein Spiel umgestellt hat und damit in der Offensive brilliert. Allerdings bleiben auch einige Folgeschäden nicht aus, die Werder nutzen könnte.

Mit der Abkehr von der Viererkette und der gar nicht mehr ganz neuen 3-4-3-Grundordnung hat Borussia Dortmund so etwas wie die Wende geschafft in einer mal wieder lange Zeit unruhigen Saison. Trainer Lucien Favre ist über seinen Schatten gesprungen und hat sich den Gegebenheiten angepasst - dem offensichtlichen Ergebnisdruck des Spätherbstes, den Eigenschaften und vielleicht auch ein wenig den Wünschen seiner Spieler und vor allen Dingen des nötigen Pragmatismus.

Dreierkette als Volltreffer

Favre ließ beim BVB fast anderthalb Spielzeiten ausschließlich im 4-2-3-1 spielen, mit den typischen Favre-Zutaten aus geduldigem Ballbesitz und einem kühlen Catenaccio gegen den Ball. Dann kam die Krise und mit ihr die Debatten um seine Zukunft in Dortmund. Favre war fast schon weg, als er sich zur Umsetzung der Dreierkette entscheiden konnte und damit einen Volltreffer gelandet hat.

Von den neun Spielen im 3-4-3 hat der BVB sieben gewonnen und nur je eines verloren und remis gespielt, also 22 von 27 möglichen Punkten geholt bei einem Torverhältnis von 32:11! Besonders die Offensive profitiert von der neuen Formation und der damit einhergehenden neuen Ausrichtung der Mannschaft mit mehr Risiko und weniger Kontrolle. Seitdem bekommt die Borussia so viel Tempo in ihre Angriffe wie keine andere Mannschaft der Liga, die Gegner werden dabei förmlich überrollt.

Das mündet dann in zuletzt drei Siege mit jeweils fünf eigenen Treffern. Nimmt dann die immer noch erstaunliche Effizienz vor dem gegnerischen Tor dazu und gleichzeitig die Erkenntnis, dass Werder zwar die Quote der zu erwartenden Gegentore gesenkt hat, trotzdem aber bei den tatsächlichen Gegentoren mittlerweile Vorletzter der Liga ist, dann könnte einem Angst und Bange werden vor dem Pokalspiel an diesem Dienstagabend (20.45 Uhr).

Weniger Absicherung in der Zentrale

Der BVB hat sich in den Kategorien Geschwindigkeit, Halbraumangriffe, hohes Pressing und stärkeres Gegenpressing zum Teil signifikant verbessert - was im Gegenzug dann aber auch bedeutet, dass dieses deutlich größere Risiko die Mannschaft auch gerade im gegnerischen Ballbesitz verwundbarer macht. So brillant die Borussia derzeit angreifen kann, so löchrig und auch sorglos stellt sich die Defensive immer noch dar.

Mit der Umstellung der Grundordnung hat Favre auch das Personal im zentralen Mittelfeld gewechselt. Wo früher in Axel Witsel und Thomas Delaney oder Julian Weigl zwei defensivorientierte Abräumer gesetzt waren, leistet sich der BVB derzeit in Witsel nur noch eine Absicherung. Julian Brandt ist der freie Spieler daneben, der in der Offensive explodieren kann, defensiv aber nicht die Qualitäten mitbringt, die Weigl oder Delaney hatten.

Das Gegenpressing als Knackpunkt

Viel ist beim BVB deshalb von einem griffigen Gegenpressing abhängig. Daraus sollen Umschaltmomente mit kurzem Weg zum Tor erzwungen werden. Greifen die Abläufe aber nicht, dann steht die Restverteidigung nicht selten ziemlich blank da. Nicht erst der FC Augsburg hat das gezeigt, der beim vermeintlich klaren 5:3-Sieg der Dortmunder eine Stunde lang die defensiven Schwächen des Gegners fast perfekt penetrierte.

Fast ein halbes Dutzend der jüngsten Treffer hat Dortmund nach einem langen Ball aus der eigenen Abwehr in die Tiefe hinter die gegnerische Abwehrkette vorbereitet. Das wiederum funktioniert aber nur, wenn der Gegner dem BVB auch den Gefallen tut und hoch ins Feld aufrückt. Das unheimliche Tempo der Angreifer kann sich erst da entwickeln, wo es auch die entsprechenden Räume gibt. Und weil die Mannschaft immer noch Probleme mit tief stehenden Gegnern hat, die aggressiv und am Mann verteidigen, kann der BVB über kurzes, schnelles Passspiel kein Tempo entwickeln. Dann sind wieder die langen Ballbesitzphasen zu sehen, die aber deutlich weniger Torgefahr aus dem freien Spiel erzeugen.

Zudem zeigt sich auch in einer der größten Stärken der Mannschaft ein wunder Punkt: Die rechte Seite mit Achraf Hakimi, dem ballnahen Sechser Brandt, Jadon Sancho, sowie dem ausweichenden Stoßstümer Thorgan Hazard oder Erling Haland sucht in der Bundesliga derzeit wohl ihresgleichen. Entsprechend ist aber auch eine gewisse Unwucht auszumachen. Es konzentriert sich viel auf diese Seite, der BVB stellt dafür viel Personal ab und hat den anderen Flügel dann offen.

Probleme in der Restverteidigung

Und durch das geschlossene Nachschieben der Abwehr im Sinne eines kompakten Gegenpressings bleibt hinter der Dreierkette jede Menge Platz - und die Aussicht auf das eine oder andere gewonnene Laufduell. Die Veteranen Lukasz Piszczek und Mats Hummels müssen jedenfalls einiges durch ihre Routine und ihre Antizipationsgabe lösen, weil es an der Endgeschwindigkeit schlicht fehlt. Die schwierige und nicht aufzulösende Diskussion um ein angebliches Mentalitätsproblem der Mannschaft ist zuletzt etwas verstummt, kann aber nicht ganz verbergen, dass sich die Spieler gerne mal zu sorglos zeigen. Selbst die Routiniers sind nicht gefeit vor Leichtsinnsfehlern, auch Torhüter Roman Bürki ist da öfter als gedacht in der Verlosung.

Vielleicht sind es nur kleine Ansatzpunkte für Werder gegen den scheinbar übermächtigen BVB, aber es gibt sie. Bleibt nur die Frage, ob die Bremer Mannschaft derzeit in der Lage ist, diese auch konsequent zu suchen und dann auch auszunutzen.