Die Kaderplanung bei Werders U23 läuft weiter auf Hochtouren – der nächste Neue, der sich anbahnt, dürfte auf Sicht sogar Profiperspektive mitbringen: Wie die "Bild" berichtet, ist Jan-Niklas Beste, seines Zeichens offensivfreudiger Linksverteidiger in der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, heißer Kandidat auf einen Wechsel nach Bremen. So heiß sogar, dass Beste samt Berater René vom Bruch am Dienstagmittag in der Nähe der Werder-Geschäftsstelle gemeinsam mit Kaderplaner Tim Steidten zu sehen war. Auf Nachfrage des Blattes wollte sich vom Bruch allerdings nicht zur Zukunft des U19-Nationalspielers äußern.

