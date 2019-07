Jetzt sind es vier Torhüter: Eduardo Dos Santos Haesler aus der U23 ist ins Werder-Trainingslager im Zillertal nachgereist. Wie Werder am Mittwoch mitteilte, plagen Luca Plogmann leichte Probleme an der Patellasehne. Der junge Keeper trainiere zwar weiter, werde aber vorsichtig belastet. Damit im Mannschaftstraining weiterhin drei Torhüter zur Verfügung stehen, ist nun also der 20-jährige Dos Santos Haesler in Österreich.