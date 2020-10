Christian Stoll schreibt als Kolumnist für den WESER-KURIER. (WESER-KURIER)

Offensichtlich hat der SV Werder, jedenfalls seine Fußball-Bundesliga-Mannschaft, etwas, was wir hier in Bremen lange nicht hatten. Noch dazu etwas, was mir irgendwie keiner bisher so richtig erklären konnte und von dem auch niemand so recht weiß, gibt es das eigentlich wirklich, woher kommt es und wohin gibt es warum und vor allem wann seinen Zauber: Das Momentum!

Ich gehe jede Wette ein: In der letzten vermaledeiten Saison hätte das Tor von Arminia Bielefeld in der Schlussminute gezählt und wäre das Abseitstor von Freiburg zum vermeintlichen 2:0 in der Vorwoche garantiert nicht zurückgenommen worden. Statt sieben guten Punkten stünden dann wahrscheinlich nur drei mickrige Zähler auf unserer Habenseite und das Wehklagen wäre allerorts sehr deutlich zu vernehmen. Natürlich mit dem Tenor: „Es hat sich aber auch so rein gar nichts verändert.“

Nun geht von diesem sagenhaften Momentum die Sage, man müsse sich dies hart erarbeiten. Nehmen wir nur einmal das für bare Münze, dann haben Florian Kohfeldt und seine Mannen ja offenbar doch so einiges ziemlich richtig gemacht. Gut gemacht wäre zwar auch übertrieben, aber das hat ja auch nun wirklich niemand der Verantwortlichen so gesagt und es stimmt ja irgendwie auch ein wenig, denn fußballerisch, also sagen wir besser spielerisch, ist noch deutlich Luft nach oben.

Wachmacher zum Start

Aber mal ganz ehrlich, das ist mir herzlich egal. Ich persönlich habe auch nicht in den Chor jener eingestimmt, die angesichts des vermeintlich leichten Auftaktprogramms der Spiele bis Köln und vor Bayern von „möglicherweise keine Niederlage bis dahin“ gefaselt haben. Die deutliche Klatsche gegen Hertha zum Start war also richtig und wichtig, sie war Dämpfer und Wachmacher gleichermaßen zum Start, wird sich wohl das ominöse Momentum gedacht haben. Es hat damals direkt neben mir auf der Südtribüne gesessen, immer nur mit dem Kopf geschüttelt und gerufen: „Einstellung! Geht doch mal richtig zur Sache!! Kämpfen Werder, kämpfen!!!“ Aber das Momentum ist eben sehr klein und nicht besonders laut und deshalb haben es die Spaziergänger auf dem Rasen in ihren grün-weißen Trikots wohl erstens nicht gehört und zweitens überhaupt nicht verstanden.

Als wir uns voneinander verabschiedeten, hat es mir zum Trost noch gesagt, es hätte in seiner Aktenmappe aber jede Menge Hoffnung dabei und die Tasche würde es beim Ausgang über Tor 1 – alle Offiziellen müssen wegen Corona da rein und raus – einfach mal durchs Trainerfenster werfen. Denn den Coach hätte es richtig gern, der wäre total authentisch, der sei an seine absolute Grenze gegangen in der Vorsaison und jetzt auch noch so ganz ohne Ballonseide, nein wirklich, Respekt.

Rasen muss brennen

Ja, und offenbar hat unser Trainer mit seinem Team die Vorschläge aus der Akte Hoffnung vom sagenumwobenen Momentum nicht nur sehr ernst genommen, sondern auch unserer Mannschaft immer wieder eingebläut, sorry, eingegrünt: Dreckige Siege sind auch drei Punkte. Rasen muss brennen wie Tanne Weihnachten. Elf Wilde (Bittencourt) gegen elf Feinde. Aufgeben ist Option für andere. Schön spielen ist was für Friendly Kicks. Und, natürlich, wir sind Werder Bremen!

Hat ganz gut funktioniert bis hierher, denke ich jedenfalls. Danke Momentum, und falls du am Sonntagabend, 18 Uhr, noch nichts vor hast, wir könnten uns wieder treffen, Weserstadion, Tor 1. Du sollst ja zumindest die gute Tasche wiederbekommen, toller Sticker übrigens drauf: „Hoffnung gegen Hoffenheim“. Wird allerdings schwer, Corona und Verletzungen, Agu und Ludde. Aber da auch, na ja, mal sehen, alles geben, sonst gibt‘s nix. Mahlzeit!

Zur Person

Christian Stoll (60) ist seit 1996 Stadionsprecher von Werder Bremen im Weserstadion. Im wöchentlichen Wechsel mit Jörg Wontorra, Lou Richter, Daniel Boschmann und Peter Gagelmann schreibt er im WESER-KURIER, was ihm im Bundes­liga-Geschehen aufgefallen ist.