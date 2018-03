Luca Plogmann spielte im Tor der U18 durch. (nordphoto)

Am Ende war es ein leistungsgerechtes Unentschieden: Mit 2:2 trennten sich am Freitagabend die deutsche U18-Nationalmannschaft und der französische Nachwuchs. Dabei zeigten die deutschen Junioren keine schlechte Spielanlage, wirkten mitunter jedoch körperlich etwas überfordert gegen die aktiven und unangenehm zu bespielenden Franzosen.

Aus Bremer Sicht stand ein Trio besonders im Fokus: Torwart Luca Plogmann stand genau so in der Startelf wie Manuel Mbom im zentralen Mittelfeld, der auch die Kapitänsbinde tragen durfte. An den Gegentoren traf Plogmann keine direkte Schuld, davon ab präsentierte der Keeper sich aufmerksam, im Aufbau stets anspielbar und hellwach, als er in der 19. Minute eine französische Großchance aus kurzer Distanz vereiteln konnte.

Für die Offensive des deutschen Nachwuchses war vor allem ein Wolfsburger verantwortlich: John Yeboah erzielte beide Treffer für die U18. In der Schlussphase kam schließlich der dritte Werderaner in die Partie: David Philipp stand zum insgesamt vierten Mal im Trikot der deutschen U18 auf dem Platz.

Schon in wenigen Tagen können sich Plogmann und Co. noch einmal beweisen: Am Montag (14 Uhr) steht das nächste Testspiel gegen die Franzosen an.