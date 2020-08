Maximilian Eggestein, Ilia Gruev und Patrick Erras kommen für die Sechser-Position infrage. (nordphoto)

Man kennt das aus den vergangenen Jahren. Transfers ganz am Ende der Wechselperiode haben bei Werder inzwischen fast schon Tradition. Aktuell erweist sich die Suche nach einem neuen defensiven Mittelfeldspieler als langwierige Angelegenheit. Mario Lemina vom FC Southampton war ein Kandidat, hat inzwischen aber einen Leihvertrag mit Kaufoption beim FC Fulham unterschrieben. Werder muss aufgrund der finanziellen Engpässe derweil erst einen Spieler verkaufen, bevor jemand verpflichtet wird. „Man muss abwarten, was an Verkäufen noch passieren wird – und ob es dann möglich ist, einen Spieler zu bekommen, der uns wirklich weiterhilft“, sagte Sportchef Frank Baumann kürzlich. Florian Kohfeldt betonte ebenfalls, dass er notfalls bis zum 5. Oktober, dem letzten Tag der Transferphase, warten könne. Nichtsdestotrotz muss der Trainer erst einmal ohne einen weiteren Zugang für die Sechser-Position planen.

In seine Überlegungen gab Kohfeldt jetzt einen Einblick. Nach den Abgängen von Philipp Bargfrede und Nuri Sahin vollzieht sich im defensiven Mittelfeld gerade ein Umbruch. Drei Spieler plane er für die Sechser-Position ein, sagt der Werder-Trainer: Patrick Erras, Maximilian Eggestein und Youngster Ilia Gruev. Jean-Manuel Mbom könnte dort auch spielen, wird jedoch zum Rechtsverteidiger umgeschult. Christian Groß könnte ebenfalls eine Alternative für das Mittelfeld sein, ist momentan aber offenbar primär für die Innenverteidigung vorgesehen.

Im Zentrum am stärksten

Maximilian Eggesteins Paraderolle ist eher die offensiver ausgerichtete Achter-Position, doch er hat auch schon bewiesen, dass er sich im defensiven Mittelfeld ebenfalls wohl fühlt. In der U21-Nationalmannschaft kam er fast nur dort zum Einsatz. „Ich sehe Maxi stark auf der Sechs und auf der Acht“, sagte Kohfeldt. „Aus dem Zentrum herausziehen möchte ich ihn nicht mehr. Letzte Saison hat er wegen der vielen Ausfälle mal rechts oder links gespielt, aber er muss da spielen, wo er stark ist, solange genug Spieler da sind.“

Für die Achter-Position hat Werder mit Davy Klaassen, Kevin Möhwald sowie den offensiv ausgerichteten Leonardo Bittencourt, Romano Schmid und Nick Woltemade derzeit mehr Alternativen als für die Sechser-Position. Das eröffnet Kohfeldt die Möglichkeit, Maximilian Eggestein im defensiven Mittelfeld einzusetzen, solange der erhoffte Zugang nicht da ist. Beim Testspiel gegen St. Pauli (1:0) bildete Eggestein eine Doppelsechs zusammen mit Gruev. Zuvor hatte Erras als alleiniger Sechser gegen Groningen (4:0) gespielt.

Eggestein und Erras als Konkurrenten

Da Werder zumeist auf ein System mit nur einem defensiven Mittelfeldspieler setzt und Gruev noch die Erfahrung fehlt, zeichnet sich auf dieser Position aktuell ein Konkurrenzkampf zwischen Eggestein und Erras ab. „Patrick hat gegen Groningen eindrucksvoll gezeigt, dass er Maxi auf keinen Fall einfach so das Feld überlassen will“, sagte Kohfeldt, der explizit Erras' hervorragenden Pass auf Johannes Eggestein vor dem 2:0 lobte. Für Erras sprechen die Defensivstärke und das gute Kopfballspiel. Als Antreiber gilt der ablösefreie Zugang vom 1. FC Nürnberg nicht, doch gegen Groningen zeigte er, dass er durchaus auch offensive Qualitäten besitzt.

Maximilian Eggestein interpretiert die Sechser-Rolle eine Spur offensiver als Erras und fungiert dabei eher als Spielmacher. Er gilt zudem als einer von Kohfeldts Lieblingsschülern. Der Werder-Coach weiß, dass er in der vergangenen Saison oft dafür kritisiert wurde, trotz schwacher Leistungen an Eggestein festzuhalten. Kohfeldt betonte jetzt: „Maxi ist genauso wie alle im Konkurrenzkampf. Ich weiß, dass es häufig so schien, als wären gewisse Spieler gesetzt. Natürlich bildet sich auch eine Struktur heraus, aber es sind alle herzlich eingeladen, um die Plätze zu kämpfen.“