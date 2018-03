Max Kruse. (nordphoto)

Am 28. Spieltag feiert Werder abermals ein besonderes Osterfest, dieses Mal ist Eintracht Frankfurt zu Gast. Der Ball wird am 1. April ab 15.30 Uhr rollen. Die folgende Woche fällt für das Team anschließend kurz aus, denn bereits am Freitag, 6. April, geht es mit dem kleinen Nordderby bei Hannover 96 weiter (20.30 Uhr).

Wiederum eine Woche später, am 15. April, wird im Weserstadion erneut an einem Sonntag um drei Punkte gekämpft, zur Partie um 18 Uhr reist RB Leipzig an. Am 31. Spieltag darf Werder dann wieder an einem Sonnabend ran – und zwar beim VfB Stuttgart (21. April, 15.30 Uhr).

Das vorletzte Heimspiel der Saison gegen Borussia Dortmund wird dann abermals an einem Sonntag ausgetragen, erneut beginnt das Spiel erst um 18 Uhr (29. April). Die Begegnungen der beiden letzten Spieltage der laufenden Serie werden standesgemäß allesamt parallel ausgetragen, somit finden Werders Duelle gegen Bayer Leverkusen (5. Mai, Heim) und den FSV Mainz 05 (12. Mai, Auswärts) um 15.30 Uhr statt.