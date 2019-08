Drei Veränderungen gibt es in Werders Mannschaftsrat der neuen Saison. Wie Trainer Florian Kohfeldt am Dienstag verriet, gehören Kapitän Niklas Moisander, dessen Stellvertreter Davy Klaassen, Maximilian Eggestein und Sebastian Langkamp weiterhin zu diesem Kreis. Neu in den Mannschaftsrat aufgerückt sind Nuri Sahin, Jiri Pavlenka und Theo Gebre Selassie.

Im Vergleich zur Vorsaison ausgeschieden sind der abgewanderte Max Kruse, der Langzeitverletzte Philipp Bargfrede und Martin Harnik, der aktuell keine Perspektive auf einen Stammplatz besitzt. Kohfeldt legt selbst fest, wer zum Mannschaftrat gehört und lässt nicht darüber abstimmen.