Zwei Tage hatte Florian Kohfeldt seiner Mannschaft nach dem verlorenen DFB-Pokal-Halbfinale freigegeben. Zwei Tage, in denen die Spieler die Füße hochlegen durften, um sich von den 120 Minuten gegen RB Leipzig zu erholen. Es waren aber auch zwei Tage, die der gesamte Club nutzte, um wieder etwas zur Ruhe zu kommen. Nach der 1:2-Niederlage war in der Trainerdiskussion zwar ein Schlusspunkt gesetzt worden – doch weil Sportchef Frank Baumann das Festhalten an Kohfeldt auch auf mehrmalige Nachfrage partout nicht für alle drei noch verbleibenden Saisonspiele gültig machen wollte, ist das Thema in Bremen keinesfalls beerdigt. Es bleiben Fragen offen.

Was passiert bei einer Niederlage gegen Leverkusen?

Nach Leipzig kommt Leverkusen, auf den Pokalfight folgt wieder Abstiegskampf. Und Kohfeldt wird zeigen müssen, dass er sein Team auch in einem Spiel, das unter der Glocke der Existenzangst stattfindet, zu einer Energieleistung wie der im Pokal treiben kann. Am Freitag nahm er für sich in Anspruch, dass die Mannschaft ihm weiterhin folge, „die Wahrheit“, so Kohfeldt, „haben wir auf dem Platz gesehen“. Bestätigt das Team diese Wahrheit gegen die Werkself jedoch nicht und verliert, kann sich Werder auf die Rückkehr der Trainerdiskussion gefasst machen – bei dann allerdings nur noch zwei verbleibenden Partien, um etwas zu reparieren.

Dass Baumann einen Trainerwechsel auch dann noch für eine Option hält, ist die Interpretation seines Verhaltens am Freitagabend. Die Frage, ob Kohfeldt bis zum Saisonende sicher bleiben werde, beantwortete der 45-Jährige weder mit Ja noch Nein, sondern wich ungelenk aus. „Da ich davon ausgehe, dass wir diese Leistung auch in den kommenden Wochen auf den Platz bringen, bin ich fest davon überzeugt, dass wir mit Florian den Klassenerhalt schaffen“, sagte er. Die Handlungsoptionen für den Fall, dass das Team am Samstag gegen Leverkusen wieder sein anderes Gesicht zeigt, thematisierte er nicht.

Was ist mit der Alternativlösung?

Nie wurde ein Name bestätigt, aber dass es den Schattentrainer gibt, gilt als unstrittig. Nur weil der Unbekannte, hinter dem aus vielerlei Gründen die Werder-Legende Thomas Schaaf vermutet wird, nicht schon vor dem Pokal-Halbfinale übernehmen wollte, ist Kohfeldt überhaupt noch in sein Bewährungsspiel gegangen. Die Chance hat er genutzt, der Schattenmann bleibt im Schatten. Ob er aus diesem auch noch zwei Spiele vor Saisonende heraustreten würde, um die Mannschaft zu übernehmen, bleibt Spekulation. Allerdings gilt: Je weniger Spiele, umso geringer die Chance, tatsächlich noch etwas verändern und bewegen zu können. Im Grunde hat Werder den letzten noch einigermaßen sinnvollen Zeitpunkt für einen Wechsel verstreichen lassen.

Gibt es für Kohfeldt bei Werder noch eine Zukunft über die Saison hinaus?

Rein formell gilt: Ja, gibt es! Denn Kohfeldts Vertrag läuft bis 2023. Die Entwicklungen der letzten Monate und die Ereignisse der letzten Tage lassen jedoch nicht darauf schließen, dass es – auch bei geschafftem Klassenerhalt – eine Zusammenarbeit über die Saison hinaus geben wird.

Der Katalog der Gründe in Kürze:

- In Werders Führungsetage gären die Zweifel an Kohfeldts Arbeit. Die – laut Baumann – kontroversen und kritischen Beratungen der vergangenen Woche haben das bewiesen. Und diese Zweifel können wie Schimmel hinter der Tapete das ganze Raumklima bei Werder vergiften.

- Zweimal Abstiegskampf - das hat Kohfeldt in der Fan-Szene seinen einst sehr guten Ruf gekostet. In einer Umfrage der DeichStube sprachen sich vor dem Leipzig-Spiel von mehr als 35.000 Abstimmenden 64,48 Prozent für eine Ablösung des Trainers aus. Dieses Meinungsbild würde sich zwar schnell ändern, wenn sich wieder Erfolge einstellen. Die öffentliche Geduld bei Misserfolgen ist jedoch zu knapp zwei Dritteln aufgebraucht.

- Vielleicht ist es am Ende nicht mehr die Frage, ob Werder an Kohfeldt festhält, sondern ob Kohfeldt noch an Werder festhält. Er sei „sehr gerne“ Trainer dieses Vereins, sagte er am Freitagabend. Und: „Ich möchte, dass die Saison erfolgreich zu Ende geht – erfolgreich wäre der Klassenerhalt.“ Manch einer wollte hinter diesen Worten eine versteckte Amtsmüdigkeit erkannt haben. Dass sie tatsächlich vorhanden ist, kann auch nicht ausgeschlossen werden. Denn natürlich muss sich Kohfeldt fragen, was ihn - auch bei einem guten Ende der Saison - künftig bei Werder erwartet. Abstiegskampf in Dauerschleife? Mehr zu erhoffen, wäre fast schon utopisch. Denn der durch die Pandemie zusätzlich ausgelaugte Bremer Acker bietet nicht mehr den Boden, auf dem große Träume wachsen können. Es wäre also nachvollziehbar, wenn der 38-Jährige seinen Karriereplan anpasst und einfach mal an sich denkend im Sommer eine neue, sportlich attraktivere Herausforderung sucht.