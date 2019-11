Die Werder-Fans können jetzt die ersten Termine für das neue Jahr einplanen. (nordphoto)

Die ersten vier Spiele nach der Winterpause sind jetzt fix terminiert. Am Donnerstag gab die Deutsche Fußball Liga die Ansetzungen für die Spieltage 18 bis 21 bekannt. Werder startet somit am Sonnabend, 18. Januar 2020, in Düsseldorf in die Rückrunde. Die Bremer treten insgesamt dreimal sonnabends um 15.30 Uhr an und einmal sonntags um 15.30 Uhr.

Die Spiele im Überblick:

18. Spieltag: Sonnabend, 18.Januar 2020, 15.30 Uhr: Fortuna Düsseldorf - SV Werder Bremen

19. Spieltag: Sonntag, 26. Januar 2020, 15.30 Uhr: SV Werder Bremen – 1899 Hoffenheim

20. Spieltag: Samstag, 01. Februar 2020, 15.30 Uhr: FC Augsburg – SV Werder Bremen

21. Spieltag: Samstag, 08. Februar 2020, 15.30 Uhr: SV Werder Bremen – 1. FC Union Berlin