Am vergangenen Wochenende hätte Felix Wiedwald eigentlich in Freiburg sein sollen. Eintracht Frankfurt, sein Verein seit diesem Sommer, eröffnete die neue Bundesliga-Saison mit dem Spiel beim dortigen Sportclub, doch Wiedwald fehlte. Im Tor stand Frederik Rönnow, das war keine große Überraschung. Der Ersatztorwart der dänischen Nationalmannschaft ist die klare Nummer eins. Aber auf der Bank saß Jan Zimmermann, und das war eine Überraschung. Denn Felix Wiedwald ist nicht verletzt, aber eigentlich die Nummer zwei. Was ist da los?

So ganz genau lässt sich das nicht sagen. Als die Reporter den neuen Eintracht-Trainer Adi Hütter nach dem Torwartwechsel auf der Bank befragten, sagte der nur: „Ich hab‘ mich so entschieden.“ Auf Nachfrage von Mein Werder bei Felix Wiedwald und dessen Beratungsagentur heißt es lediglich, dass der Spieler zurzeit nicht sprechen möchte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Wiedwald am Sonnabend, wenn sein alter Klub, sein erklärter Herzensverein Werder zum zweiten Bundesligaspiel der Saison nach Frankfurt kommt, dass er dann wieder auf der Bank sitzt. Genauso gut halten es Eintracht-Kenner aber für möglich, dass wieder Zimmermann den Rönnow-Back-up gibt.

Es ist eine bemerkenswerte Entwicklung, die sich da gerade in Frankfurt vollzieht. In der Saisonvorbereitung hatte Felix Wiedwald noch jede Testspielminute absolviert, Rönnow und Zimmermann keine einzige. Rönnow, weil er erst mit Dänemark bei der WM in Russland war und dann Knieprobleme hatte; Zimmermann, weil eine Operationsnarbe aufgeplatzt war und erst wieder verheilen musste.

Fehler in der Vorbereitung

Wiedwald konnte die konkurrenzlose Position im Sommer nicht nutzen, um sich für mehr zu empfehlen. Beim 0:2 gegen den FC Empoli verhinderte er eine höhere Niederlage, aber dem gegenüber stehen mehrere Unsicherheiten und Patzer. Bei der 1:2-Niederlage gegen den italienischen Erstligisten SPAL Ferrara etwa spielte Wiedwald dem Torschützen Jasmin Kurtic den Ball genau vor die Füße. Dem Treffer bei der 0:1-Niederlage gegen Philadelphia Union auf der Amerika-Tour der Eintracht war ein ungenaues Zuspiel Wiedwalds vorausgegangen. Während Rönnow und Zimmermann fehlten, gab es in Frankfurt sogar Überlegungen, Kevin Trapp auf Leihbasis von Paris St. Germain zurückzuholen.

Inzwischen hat Adi Hütter seine Torhüter neu sortiert. Zimmermann, 33 und mit 15 zur Eintracht gewechselt, ist in Frankfurt und bei den Kollegen äußerst beliebt. Über die Stationen Darmstadt 98, FC Heidenheim und 1860 München ist er vor einem Jahr zur Eintracht zurückgekehrt und gab zuletzt klaglos den Ersatzmann für Lukas Hradecky, der inzwischen in Leverkusen spielt. Als künftige Nummer zwei sahen die Eintracht-Verantwortlichen im Sommer trotzdem einen anderen als Zimmermann: eben Felix Wiedwald.

Wiedwald war sehr froh gewesen, als er Mitte Juni einen Vertrag bei Eintracht Frankfurt unterschreiben konnte. Bei der Eintracht kennt er sich aus, hier fühlt er sich gut aufgehoben, hier hatte er vor ein paar Jahren als Vertreter des damals verletzten Stammtorwarts Kevin Trapp eine so gute Figur abgegeben, dass ihn sein Lieblingsklub Werder Bremen im Sommer 2015 zurückholte.

Nummer drei statt Nummer eins

Bremen verließ er nach zwei Jahren als Nummer eins, weil ihm die Werder-Verantwortlichen fürs dritte Jahr keine Stammplatz-Garantie geben wollten und stattdessen lieber auf Jiri Pavlenka setzten. Wiedwald wechselte deshalb zu Leeds United in die zweite englische Liga. Dort startete er gut, verlor aber zum Jahreswechsel 2017/2018 seinen Platz im Tor und saß später sogar nur noch auf der Tribüne.

Was folgte, war die Rückkehr nach Frankfurt. „Ich freue mich auf die Zeit“, sagte Wiedwald kurz nach seiner Ankunft bei der Eintracht, „es ist schön, wieder ein Teil davon zu sein.“ Die Eintracht stattete Wiedwald mit einem Drei-Jahres-Vertrag und der Aussicht aus, die Nummer zwei hinter Frederik Rönnow zu sein, den die Eintracht schon ein paar Wochen zuvor unter Vertrag genommen hatte. Im Moment wäre Felix Wiedwald froh, wenn die ursprünglich angedachte Rangfolge wieder hergestellt würde.