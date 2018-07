„Er hat sich wieder an derselben Wade verletzt“, berichtete Werders Trainer Florian Kohfeldt am Sonntag kurz nach dem Abpfiff, „es sieht nicht so gut aus. Ich glaube nicht, dass er am Montag schon wieder auf dem Platz stehen wird.“

Drobny war im Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden, musste aber schon zehn Minuten später wieder runter. Offenbar hatte sich der Tscheche bei einer Rettungsaktion nach einem missglückten Rückpass von Felix Beijmo verletzt.

Drobny hatte sich bereits kurz nach dem Trainingsauftakt an der Wade verletzt, hatte deshalb auch das Trainingslager im Zillertal verpasst und war gerade erst wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.