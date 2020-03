Bleibt das Weserstadion beim Heimspiel gegen Leverkusen leer? (nordphoto)

Trotz der Ausbreitung des Coronavirus will die Fußball-Bundesliga ihre Saison wie geplant bis Mitte Mai zu Ende bringen. „Nur so erhalten Klubs und DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Spielzeit Planungssicherheit“, sagte Geschäftsführer Christian Seifert laut einer Mitteilung der Deutschen Fußball Liga vom Sonntag. Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe müssten in beiden Spielklassen ermittelt werden. Zuvor hatte Gesundheitsminister Jens Spahn empfohlen, wegen der schnellen Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Die Bundesliga will trotzdem spielen, allerdings erscheinen Geisterspiele ohne Zuschauer möglich.

Werder trifft als nächstes am Montagabend im Weserstadion auf Bayer Leverkusen. Ob die Bremer dabei von ihren Fans unterstützt werden können oder nicht, ist offen. Der Verein teilte erst einmal nur mit, er befinde sich weiterhin in Gesprächen mit der DFL, dem Gesundheitsministerium und der Stadt Bremen hinsichtlich des Ablaufs der weiteren Spieltage. „Wenn in Deutschland ähnliche Fälle auftreten wie in Italien, dann kommen wir irgendwann nicht drumherum, dass wir leider auch Spiele ohne Zuschauer haben werden“, sagte Sportchef Frank Baumann im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Die Spiele der italienischen Serie A werden bis Anfang April ohne Zuschauer ausgetragen.

In Deutschland kündigte die DFL an, kurzfristig ein Krisentreffen mit den Klubs anzusetzen. Es sei „eine schwierige Situation“, sagte Seifert. Die Gesundheit habe oberste Priorität. „Dabei muss es das Ziel sein, in unterschiedlichen Lebensbereichen den jeweils angemessenen Weg zu finden zwischen berechtigter Vorsorge und übertriebener Vorsicht“, sagte der DFL-Chef.