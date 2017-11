Trainer Florian Kohfeldt gibt Ludwig Augustinsson Anweisungen. (nordphoto)

Frank Baumann war am Sonntag als Nachhilfelehrer gefordert. Werders Sportchef saß im Fernsehstudio von Sky, als Gast der Fußball-Talkshow „Wontorra“, die ja eigentlich so heißt, weil sie von Jörg Wontorra moderiert wird. Diesmal aber führte Sebastian Hellmann durch „Wontorra“, und das war längst nicht der einzige Name, der dabei für Verwirrung sorgte. Denn auch mit dem Namen des Bremer Trainers hatte die Runde so ihre Probleme. Mal war von Christian Kohlfeldt die Rede, dann von Florian Kohlfeldt, was immerhin zur Hälfte stimmt. Korrekt wäre Florian Kohfeldt gewesen, „aber das“, scherzte Baumann nach der Sendung, „wird sich bestimmt auch noch in der Republik herumsprechen“.

Die Chancen stehen jedenfalls ganz gut, denn besagter Trainer, also Florian Kohfeldt, ist tatsächlich gerade dabei, sich einen Namen in der Branche zu machen. Weil er bei Werder, seiner ersten Station als Profitrainer, einfach gute Arbeit leistet. Unter der Leitung des 35 Jahre alten Fußballlehrers spielen die Bremer wieder mutiger und auch besser. Das Problem ist bloß, dass sie sich nicht ausreichend mit Punkten belohnen, wie zum Beispiel bei der unglücklichen 0:2-Niederlage in Leipzig am Wochenende. Das wiederum könnte Baumann an Weihnachten vor ein echtes Dilemma stellen.

Mehr zum Thema Pflichtsiege im Weserstadion Schwierige Auswärtsaufgaben, machbare Gegner im heimischen Weserstadion – vier Liga-Spiele stehen ... mehr »

Was, wenn Werder in den kommenden Wochen weiter guten Fußball spielt, aber an den restlichen vier Spieltagen bis zur Winterpause nur noch, sagen wir mal, vier Punkte holt? Bei einem Restprogramm mit Auswärtsspielen in Dortmund und in Leverkusen ist das ja durchaus möglich. Bremens Sportchef wird dann abwägen müssen, ob er weiter auf eine langfristige Weiterentwicklung unter Kohfeldt setzen soll oder doch noch einen klassischen Feuerwehrmann holt. Und sollte die Entscheidung überhaupt von einer fixen Punktzahl abhängig gemacht werden?

Keine Punktevorgabe

Nein, sagt Baumann, und er betont: „Es gibt keine Punktevorgabe für den Trainer!“ Der Sportchef sagt aber auch: „Es bringt nichts, wenn wir für unsere Leistungen, wie beim Spiel in Leipzig, gelobt werden. Das ist schön, ja, und gute Leistungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass wir erfolgreich sind. Aber entscheidend ist: Wir brauchen Punkte.“ Deren acht sind es nach 13 Spieltagen der laufenden Saison, davon drei aus den bisherigen drei Spielen mit Trainer Kohfeldt an der Seitenlinie. Baumanns Zwischenfazit zum Trainerwechsel fällt dennoch positiv aus. „Wir sind zufrieden“, sagt er, „die Mannschaft funktioniert und spielt ordentlich. Der neue Impuls ist da.“

Und er ist messbar. Werder hat unter Kohfeldt mehr Ballbesitz als zuvor unter Alexander Nouri (50 Prozent statt 46). Werder lässt den Ball besser laufen und spielt mehr Pässe als zuvor (451 Pässe pro Spiel statt 408). Werder läuft mehr (im Schnitt 119,5 Kilometer pro Spiel statt 113,5) und zieht auch häufiger zum Sprint an (207-mal pro Spiel statt 189-mal). Vor allem aber hält sich Werder jetzt wieder mehr vor dem gegnerischen Tor auf und erspielt sich bessere Möglichkeiten, weshalb auch mehr Schüsse aufs Tor gehen (5,7 pro Spiel statt 3,3).

Offensive Grundausrichtung

Die Handschrift des neuen Trainers ist also deutlich lesbar, auch wenn der stets bescheiden auftretende Kohfeldt diese Tatsache am Sonnabend nur etwas verklausuliert zugeben wollte. „Es ist nicht die Frage, wie viel Kohfeldt auf dem Platz zu sehen ist“, sagte Kohfeldt, „aber ich sehe, dass wir Dinge, die wir trainieren, auch auf den Platz bringen.“ Werder verteidigt höher, sucht nach der Balleroberung den direkten Weg nach vorn. „Es ist meine Überzeugung, dass diese Mannschaft offensiv spielen will“, sagte Kohfeldt. Deshalb wolle er an der Grundausrichtung auch in den kommenden Spielen nichts ändern. „Dafür sind wir auch noch viel zu weit vom Saisonende entfernt“, sagte Kohfeldt, „wir dürfen jetzt auch nicht die Komplettentwicklung außen vor lassen.“

Diesen Blick fürs große Ganze teilt Kohfeldt mit Baumann. Auch der plant langfristig, trotz der kurzfristigen Notwendigkeit des Klassenerhalts. Baumann will zusammen mit Kohfeldt etwas aufbauen, damit Werder nicht mehr Herbst für Herbst in diese prekäre Lage gerät. Er will offensiven und attraktiven Fußball sehen, so, wie ihn Kohfeldt spielen lässt. Werder muss im Ergebnisgeschäft Fußball aber auch erfolgreich spielen, und das möglichst schnell, denn das Ziel Klassenerhalt steht über allem. Das haben zuletzt zahlreiche Entscheidungsträger im Verein, von Aufsichtsratschef Marco Bode bis Klubchef Klaus Filbry, betont. Es ist kein Zufall, dass nach dem Aus von Nouri Ende Oktober auch Bruno Labbadia zu den Nachfolgekandidaten zählte. Baumann aber entschied sich am Ende ganz bewusst für Kohfeldt. Die jüngsten Leistungen der Mannschaft geben Werders Sportchef Recht. Jetzt muss sich das nur noch in der Tabelle niederschlagen.