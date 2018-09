In Deutschland gehören die Boatengs und Mesut Özil zu einer Generation von Profis, die in Großstädten auf Bolzplätzen mit dem Fußballspielen angefangen haben. Özil hat in Gelsenkirchen im sogenannten Affenkäfig gespielt, die Boatengs in Berlin in der „Panke“. Bei Ihnen in Basel war das ähnlich.

Milos Veljkovic: Das stimmt. Wir haben damals jeden Tag nach der Schule gekickt. Am Bläsiring.

Am was?

Am Bläsiring. (lacht) Ich schreib’s Ihnen auf. (Er schreibt). Dort war meine Schule mit einem Bolzplatz. (Die Primarstufe Bläsi ist eine sogenannte Quartiersschule in Kleinbasel, Anm. d. Red.). Es war nur ein kleines Feld, aber dort haben wir gespielt bis spätabends.

Ein Rasenplatz?

Nein, Beton. Der Platz war an der einen Seite von der Schule begrenzt, da konnte man also mithilfe der Wand spielen. Die andere Seite war offen. Ich weiß nicht genau, wie viel dort heute noch los ist. Aber zu meiner Zeit war es immer voll.

Jungs aus der Nachbarschaft? Der Schule? Freunde?

Ja, und welche aus dem Verein. Ich hab mit fünf, sechs Jahren beim FC Basel angefangen. Mit Breel Embolo zum Beispiel hab ich am Bläsiring regelmäßig gekickt (Embolo ist heute Profi beim FC Schalke 04, Anm. d. Red.). Mit ihm bin ich aufgewachsen. Oder die Nummer 10 vom FC Basel heute, Samuele Campo, der gehörte auch dazu. Und Shaqiri und Xhaka, die etwas älter sind als wir, haben in den Jahren davor dort gespielt. Das war eine sehr schöne Zeit. Manchmal haben meine Mutter oder mein Vater gesagt: Jetzt ist Schluss. Manchmal konnte ich aber auch kicken, bis keiner mehr da war, dann wurde es spät. Ich habe keine 50 Meter entfernt vom Platz gewohnt, zu Fuß war ich jedes Mal ganz schnell da.

Was wurde gespielt?

Meistens fünf gegen fünf oder vier gegen vier, je nachdem, wie viele Leute da waren. Es war wie gesagt ein kleiner Platz, es war eng, du hattest nicht viel Zeit und musstest schnell Lösungen finden. Der letzte Mann war Torwart, er durfte auch rauskommen. Ach ja, und die Tore, die Tore waren sehr klein.

Das heißt aus allen Lagen aufs Tor bolzen…

…das hat nichts gebracht. Man musste sich nach vorne kombinieren.

Welche Rolle haben Sie gespielt?

Ich habe alles gemacht. Ich war hinten, ich war vorne. Das war mir damals egal. Ich habe mir dort meine Technik geholt und sie geschult, das hat mir sehr geholfen später.

Und wie war die Mischung auf dem Platz? Alles Dribbler? Oder gab es auch welche, die lieber gegrätscht haben?

In der Mehrzahl eher Techniker, würde ich sagen. Aber natürlich gab es auch immer diejenigen, die nicht so gut am Ball waren. Das ging manchmal sehr zur Sache.

Mit blutigen Knien?

Ja, das auch. Und manchmal gab es auch Streit, aber nicht zu oft. In der Regel war es ein großer Spaß.

Wie wichtig war gewinnen?

Das stand im Vordergrund.

Wer hat im Zweifelsfall entschieden? Ob Foul oder nicht? Ball vor oder hinter der Linie? Der Anführer?

Nee, nee, nee. Es war ohne Schiri. Es gab nicht nur den einen, der dann entschieden hat. Es waren meist die Spieler, die an der Situation beteiligt waren, die mussten das zuerst untereinander klären. Wenn das nicht funktionierte, sind die anderen dazugekommen. Das hat fast immer gut geklappt. Das ist etwas, das man dort gelernt hat: dass man sich einigen muss. Wir waren viele Nationen und haben immer einen Weg gefunden.

Wie haben Sie die Mannschaften aufgestellt?

Immer neu gemischt, immer spontan. Wir waren fast das ganze Jahr über unter uns, aber ein-, zweimal im Jahr gab es ein Turnier, da kamen auch Leute aus anderen Gebieten. Und dann war auch ein Schiri dabei.

Und wie hat sich die Truppe vom Bläsiring bei diesen Turnieren geschlagen?

Wir haben natürlich immer gewonnen. (lacht)

Wollten eigentlich immer alle mit Ihnen in einer Mannschaft spielen?

Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. (lacht) Die wussten alle, dass ich beim FC Basel spiele, und dann musst du der Beste sein. Dann musst du zeigen, dass du was kannst, denn sonst heißt es: Was? Der soll beim FC Basel spielen?

Und dann kam Breel Embolo.

Ja, er ist zwei Jahre jünger als ich. Und er war sehr, sehr gut. Er konnte auf verschiedenen Positionen spielen, früher in der Jugend beim FC Basel hat er zum Beispiel im defensiven Mittelfeld gespielt. Dann aber auch offensiv im Mittelfeld und als Mittelstürmer und als Flügelspieler. Er kann alles spielen, und das hat man damals im Park schnell gesehen.

Wie viel Defensive steckte im zehnjährigen Milos Veljkovic?

Ich habe schon immer probiert, niemanden an mir vorbeizulassen, es sollte nie einer bis zu unserem Tor durchkommen. Von daher hab ich wie ein Abwehrspieler gedacht. Aber das ging auf dem Platz immer sehr schnell. Wenn man den Ball hatte, dann war man automatisch sofort Offensivspieler.

Wie viel wurde geschimpft, wenn es zur Sache ging?

Wenn es hochkochte, wurde auch gemotzt, klar. Aber wir haben es immer geschafft, das in Grenzen zu halten.

Letztens ist es auf Werders Trainingsplatz auch etwas lauter geworden. Die Mannschaft hat die Spieleröffnung trainiert, Florian Kohfeldt lautstark eingegriffen. Auch Sie mussten sich deutliche Worte anhören. Wie gehen Sie damit um?

Ich finde das gut.

Aber alle kriegen diesen Anpfiff mit ...

…aber es ist doch besser, er ist kritisch mit mir, als wenn er alles durchgehen lassen würde. Es ist für meine Entwicklung doch viel besser, wenn er mir klar sagt, was ich falsch gemacht habe. Wenn niemand mich kritisieren oder nie etwas sagen würde, dann würde ich doch nichts lernen. Ich brauche das. Ich bin dann nicht wütend auf den Trainer oder verärgert. Das zieht mich nicht runter.

Wie lange bleibt die Kritik in Ihrem Kopf?

Anfangs schon. Ich versuche ja, die Kritik, die bei Florian Kohfeldt immer hilfreich ist, umzusetzen. Aber deshalb werde ich nicht nervöser.

Wie sehr nehmen Sie wahr, dass da auch 100 Zuschauer am Rand stehen, die das alles mithören können?

Wenn wir zum Trainingsplatz gehen, sehen wir natürlich die Zuschauer. Dann registriert man auch, ob diesmal viele oder eher wenige Leute zugucken. Wenn das Training dann läuft, denke ich aber nicht mehr daran. Dann bin ich total aufs Training fokussiert.

Wie damals auf dem Bläsiring, wenn alle von Ihnen, dem Spieler des FC Basel, viel erwartet haben?

Ja, das kann man schon sagen. Aber das ist ja auch der Sinn der Sache. Sonst müssten wir doch gar nicht erst trainieren. Ich will mich in jedem Training verbessern. Ich kann an einem Dienstag nicht sagen: Es sind noch vier, fünf Tage bis zum Spiel, fangen wir mal langsam an. Ich will, dass jedes Training Sinn macht.

Wie schwer ist es für Sie, Ihre Mitspieler lautstark zu dirigieren?

Mir fällt das nicht schwer. Ich war schon früher beim FC Basel einer, der lauter war und Anweisungen gegeben hat. Ich sehe das von hinten als Abwehrspieler ja auch am besten. Außerdem hält es mich wach und konzentriert. Das ist gut für mich. Und für die Mannschaft ist es auch gut, wenn ich „Bargi“ (Philipp Bargfrede, Anm. d. Red.) einen Hinweis geben kann, und er erobert den Ball. Dann muss ich das nicht mehr machen.

Sie sind erst 22. Wir forsch und frech darf man da sein?

Im Fußball ist es so: Man muss Respekt vor seinen Leuten haben, ganz klar. Und man selbst muss sich diesen Respekt über Leistungen erarbeiten. Aber wenn man etwas zu sagen hat, dann muss man es auch sagen.

Wie schwer ist das, etwa nach einem Fehler, den man selbst gemacht hat: dann gleich wieder den Mund aufzumachen?

Wenn das zu deinem Spiel gehört, und ich bin Abwehrspieler, da gehört es dazu, dann musst du das machen, denn sonst erfüllst du deine Aufgabe nicht. Wenn du aggressiv im Zweikampf sein willst, dann musst du das tun, auch wenn der Spieler älter ist oder einen großen Namen hat. Du musst dein Spiel durchziehen.

Sie wirken sehr abgeklärt auf dem Platz. Gibt es eigentlich irgendetwas, das Sie nervös macht?

Im Spiel?

Oder auch im Leben.

Also im Spiel. Keine Ahnung. (überlegt) Vor dem WM-Spiel mit Serbien war ich etwas nervös.

Gegen Brasilien und Neymar.

Genau, aber nach fünf Minuten war das auch vorbei.

