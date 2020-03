Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Alexander Nouri (l.) war 2016 noch Werder-Trainer, Florian Kohfeldt (r.) coachte die Bremer U23. (nordphoto)

Wenn Werder am Sonnabend in Berlin antritt, dann gibt es gegen die Hertha nicht nur ein möglicherweise vorentscheidendes Duell im Abstiegskampf, sondern auch das Aufeinandertreffen zweier Bremer Trainermodelle. Eines, das zu Alexander Nouri gehört und im Herbst 2017 von den Werder-Verantwortlichen nicht mehr für gut genug befunden wurde. Und eines, für das Florian Kohfeldt steht, der den Verein in eine bessere Zukunft führen sollte, nun aber mitten in einer der größten Krisen der Klubhistorie steckt. Es wäre die bittere Pointe, wenn jetzt ausgerechnet der einst geschasste Nouri die Bremer Misere noch weiter verschärft.

Alexander Nouri hat sich nur unwesentlich verändert. Auch in Berlin eröffnet er Pressekonferenzen gern mit den Worten „Ja, hallo erstmal auch von meiner Seite“; schon in Bremen hatte er diesen Ritus gepflegt. Und auch die weiteren Minuten der Medienrunden ähneln sich. Substanziellen Fragen geht Nouri lieber aus dem Weg. Wenn es beispielsweise um das System für das kommende Wochenende gehen soll, weicht der 40-Jähre fast reflexartig mit dem Hinweis aus, dass es doch nichts bringe, jetzt tiefgründig über die Taktik zu sprechen. Wichtig sei allein, dass man das nächste Spiel gewinne. Das ist sicherlich nicht komplett falsch, aber auf die Dauer auch recht unbefriedigend.

Kurzfristiger Höhenflug

Wo Nouri mitunter schweigt, fängt die eigentliche Arbeit von Florian Kohfeldt erst an. Der 38-Jährige wird nicht zuletzt wegen seiner eloquenten Ausdrucksweise geschätzt. Innerhalb des Vereins, aber auch außerhalb. Darüber hinaus unterscheiden sich die beiden Coaches sportlich. Werders ehemaliger Kapitän Max Kruse verglich die Arbeit der beiden Trainer einmal mit den Worten: „Wir haben unter Alex aus meiner Sicht zeitweise zu defensiv gespielt. Mit Florian verteidigen wir viel weiter vorne.“

Nun hat genau das in Bremen knapp zwei Jahre lang ziemlich gut funktioniert. Florian Kohfeldt schaffte bei Werder einen Aufschwung, den Alexander Nouri nur ansatzweise hinbekam. Unter dem Hashtag „nouriliebezählt“ war Letzterer früh gefeiert worden, ein markiger Anti-AfD-Spruch und eine phasenweise begeisternde Rückrunde 2016/2017 sorgten für zusätzliches Spektakel. Doch das war es auch schon. Nach 43 Pflichtspielen (15 Siege, elf Remis, 17 Niederlagen - 66:64 Tore) und einem Punkteschnitt von 1,30 war das Abenteuer Werder für den Ex-Profi beendet. Es folgte eine eher enttäuschende Zwischenstation beim FC Ingolstadt, ehe Nouri kurz abtauchte, in den USA einen neuen Anlauf nahm und im Dunstkreis von Jürgen Klinsmann das Projekt Hertha BSC ansteuerte. Das kuriose Gastspiel des Weltmeisters von 1990 ist schon wieder Geschichte, Nouri ist geblieben. Er hat nun die undankbare Aufgabe, die Scherben zusammenzukehren. Seit drei Spielen ist er der Chef (ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage), wie lange er es letztlich bleibt, ist fraglich. Trotz millionenschwerer Einkäufe und großer Ambitionen zittern nämlich auch die Berliner um den Ligaverbleib. Bei Werder sind die Visionen deutlich kleiner, dafür ist die Lage dramatischer.

Arbeitsverhältnis statt Freundschaft

„Man sollte jetzt nicht die Situationen vergleichen. Jede Stadt, jede Mannschaft ist anders“, sagte Nouri unter der Woche in seiner typischen Art. „Für uns geht es darum, dass wir uns auf uns selbst besinnen. Ich bin kein Freund davon, Vergleiche anzustellen.“ Ob er nicht vielleicht trotzdem etwas neidisch auf seinen Ex-Klub schaue und wie dem Trainer dort der Rücken gestärkt werde, wurde er noch gefragt. Die kühle Antwort: „Ich weiß noch aus meiner Zeit in Bremen, dass dort eine unglaubliche Geschlossenheit in der Stadt zu spüren ist, die dir hilft. Ich denke, dass die handelnden Personen dort ein gegenseitiges Vertrauen an den Tag legen. Man wird sehen, wo das am Ende hinführt.“ Er selbst fiebere jedenfalls nicht großartig mit Werder mit, sagte Nouri. „Damit befassen sich mit Sicherheit die handelnden Personen, die das beeinflussen können. Ich beschäftige mich damit im Moment nicht, sondern konzentriere mich auf diese Aufgabe hier, die intensiv genug ist.“

Florian Kohfeldt konzentriert sich dafür naturgemäß umso mehr auf Werders Belange. Zwischen Herbst 2014 und Herbst 2016 war er quasi als Co-Trainer von Viktor Skripnik schon Nouris Vorgänger, als dieser 2017 entlassen wurde, stieg er zum federführenden Nachfolger auf (92 Spiele, 36 Siege, 23 Remis, 33 Niederlagen - 157:152 Tore, Punkteschnitt: 1,42). „Alex und ich hatten zu jeder Zeit ein sehr professionelles Arbeitsverhältnis“, erinnert sich Kohfeldt. „Kurz nachdem ich das Cheftraineramt übernommen hatte, haben wir telefoniert. Er hat mir alles Gute gewünscht und gesagt, dass er sich freut, dass ich diese Chance bekomme.“ Und damit hatte es sich dann auch. „Vor dem Spiel in Berlin werden wir uns nett begrüßen. Ich freue mich, ihn zu sehen“, sagte Kohfeldt. „Es ist nicht so, dass wir ein freundschaftliches Verhältnis haben, aber das Verhältnis ist auch überhaupt nicht belastet.“

Bekannte Vorlieben

Die gemeinsame Vergangenheit sorgt nichtsdestotrotz dafür, dass sich die beiden Herren an der Seitenlinie gut kennen. Florian Kohfeldt glaubt jedoch nicht, dass dieser Umstand großartige Auswirkung auf das Spiel selbst hat. „In der heutigen Zeit gibt es ohnehin keine Geheimnisse mehr“, sagte er. „Was vor zweieinhalb Jahren war, ist auch nicht mehr so wichtig. Als U23-Trainer war ich völlig zu Recht an Ausbildungsprinzipien gebunden, das war eine ganz andere Herangehensweise als bei einer Profimannschaft, bei der es nur auf die Ergebnisse ankommt.“ Kohfeldt ist sich deshalb sicher: „Das große Ausgucken wird es nicht geben. Ich weiß natürlich, welche Vorlieben Alex als Trainer hat und wie er Mannschaften einstellt. Das gehört zu einer professionellen Spielvorbereitung aber dazu.“

Auf Nummer sicher sind die Bremer vor dieser so wichtigen Begegnung dann aber doch lieber gegangen. „Die Analysten haben sich noch einmal ein, zwei Spiele aus seiner Zeit in Ingolstadt angeguckt, um zu sehen, wie sich etwas weiterentwickelt hat“, sagte Werders Chefcoach. „Natürlich sind die Taktik und die Herangehensweise auch wichtig, aber der entscheidende Faktor am Samstag wird sein, welche Mannschaft sich davon freimachen kann, dass es ein Druckspiel ist.“