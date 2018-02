Nach der Pleite in Freiburg steht für die Werder-Profis das Nordderby gegen den HSV an. (nordphoto)

Spätestens am Samstagabend war auch dem Letzten klar, dass Werder einen gebrauchten Tag erwischt hatte. Eigentlich hätten Mannschaft und Verantwortliche mit einer Chartermaschine direkt nach dem Spiel beim SC Freiburg noch zurück nach Bremen fliegen wollen. Das war der Plan gewesen. Aber nachdem schon am Nachmittag der Matchplan gegen die Freiburger Mannschaft nicht aufgegangen war, spielte nun das Freiburger Wetter nicht mit: Starker Schneefall und eine vereiste Maschine machten die sofortige Rückreise unmöglich. So verbrachte der Werder-Tross ungewollt eine zweite Nacht in Freiburg.

Verglichen mit den Problemen, die den nächsten Werder-Gegner plagen, sind die Sorgen in Bremen noch auszuhalten. Natürlich war Werders 0:1 in Freiburg eines der schwächeren Spiele unter Florian Kohfeldt, vielleicht sogar das schwächste. Und natürlich steckt Werder weiterhin tief drin im Abstiegskampf. Da gibt es nichts schönzureden. Aber der Spielplan beschert Werder schon am Sonnabend die Möglichkeit, den HSV im direkten Aufeinandertreffen auf neun Punkte zu distanzieren. Wir schauen fünf Tage vor dem Nordderby auf die Befindlichkeiten in beiden Lagern.

Die Stimmung in den Vereinen:

Heribert Bruchhagen hat es tatsächlich getan, er hat von der zweiten Liga gesprochen. „Frankfurt und Köln sind schon fünfmal aus der Bundesliga abgestiegen, Schalke dreimal – aber die Vereine gibt es immer noch“, sagte der Klubchef des HSV nach der 1:2-Niederlage im Heimspiel gegen Leverkusen. In Hamburg war zuletzt verdächtig häufig von der zweiten Liga die Rede. Vor Bruchhagen hatte vergangene Woche auch schon Ex-Boss Bernd Hoffmann angemahnt, dass der HSV „ein großes Problem bekommen wird, für nächstes Jahr eine Erst- oder Zweitliga-Lizenz zu bekommen“.

Bruchhagens Aussagen sind angesichts von sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz eine realistische Bestandsaufnahme. Hoffmanns Aussagen waren Wahlkampf. Hoffmann, von 2003 bis 2011 schon einmal Vorstandsvorsitzender, will zurück an die Macht. Am Sonntag trafen sich die Mitglieder zur Versammlung. Sieben Stunden dauerte die Veranstaltung, 1159 Mitglieder stimmten bei der Präsidentenwahl ab und votierten ganz knapp für Hoffmann (585 Stimmen) und gegen den bisherigen Amtsinhaber Jens Meier (560 Stimmen). Damit ist Hoffmann neuer Vereinspräsident. Er sitzt nun automatisch im mächtigen Aufsichtsrat und will den Klub von dort aus wieder zu den halbwegs glanzvollen Zeiten seiner ersten Amtszeit zurückführen. Hoffmann war übrigens kaum gewählt, da brüllten die Ersten im Saal schon „Hoffmann raus“.

Und bei Werder? Da herrscht relative Ruhe. Über Führungsposten wird gerade nicht gestritten, der Trainer steht ebenfalls nicht zur Diskussion, aber klar ist auch: Ernst ist die Lage in Bremen nach wie vor.

Die Stimmung im Umfeld:

Sportchef Jens Todt sprach nach dem Leverkusen-Spiel von einer Grenzüberschreitung. Im HSV-Stadion hatten Zuschauer ein Banner aufgezogen, auf dem zu lesen stand: „Bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch durch die Stadt“. Die Uhr, das ist die Uhr im Stadion, die im Moment 54 Jahre, 179 Tage und ein paar Stunden anzeigt, solange ist der HSV Bundesligist. Nach Spielschluss gegen Leverkusen marschierte Polizei auf, um einen Platzsturm zu verhindern – die Angst vor dem Abstieg, der Frust über die gezeigten Leistungen, all das entlädt sich bei einigen HSV-Anhängern gerade auf eine Art und Weise, die eher nicht leistungsfördernd ist.

Auch die Werder-Fans sorgen sich, und das völlig zurecht. Denn Werder hat Punkte liegen gelassen, gegen Hertha und jetzt gegen Freiburg, das kann sich rächen. Aber mehr als an der ausbaufähigen Bremer Mannschaftsleistung arbeitete sich ein Teil der Fans lieber an den diversen Schiedsrichterentscheidungen ab: Hätte Freiburgs Admir Abrashi Rot sehen müssen für sein Einsteigen gegen Philipp Bargfrede? Hätte Max Kruse einen Elfmeter bekommen müssen nach dem Kontakt mit Christian Günter? Und war der Freistoß, dem wenig später das 1:0 folgte, regelkonform ausgeführt? Abstiegskampf geht an die Nerven.

Die Folgen des Trainerwechsels:

Bei Werder lässt sich diese Frage ganz klar beantworten: Ja, der Wechsel zu Florian Kohfeldt hat viel Gutes bewirkt, Werder spielt wieder Fußball und ist in jedem Spiel mindestens auf Augenhöhe, auch wenn die Gegner auswärts Bayern oder Leverkusen heißen. Beim HSV ist der Beweis, dass es gut war, Bernd Hollerbach zu installieren, noch nicht erbracht. Zwei Punkte holte der HSV in vier Spielen unter dem neuen Trainer, verlängerte seine Sieglos-Serie auf zehn Partien. Der erste Effekt des Wechsels scheint damit schon verpufft. Immerhin hat der HSV unter Hollerbach in allen Spielen mehr oder weniger mithalten können, die Mannschaft ist nie auseinander gebrochen.

Die Verfassung der Mannschaft:

Bei Werder zeigten sich die Profis nach dem 0:1 gegen Freiburg selbstkritisch, sie wussten selbst, dass sie zu wenig gemacht hatten. Dass sie es besser können, haben sie in der Rückrunde häufig gezeigt. Max Kruse ist gut in Form, und wenn auch nie alle gleichzeitig glänzen, so hat doch zuletzt jedes Werder-Spiel ein, zwei Spieler hervorgebracht, die abgeliefert hatten: Florian Kainz (zwei Tore) und Zlatko Junuzovic (zwei Vorlagen) gegen Wolfsburg oder Aron Johannsson gegen Leverkusen und Schalke (ein Tor, eine Vorlage).

Der HSV-Mannschaft dagegen merkt man an, was Kritiker dem Management seit Jahren vorwerfen: dass sie falsch zusammengestellt ist. Die brasilianischen Olympiasieger Santos und Walace scheinen bis heute nicht wirklich angekommen zu sein. Bei Stürmer Bobby Wood stimmt das Verhältnis zwischen Bezahlung und Leistung ebenso wenig wie bei Lewis Holtby. Filip Kostic lässt sein Können ab und an aufblitzen, aber er allein oder nur er und Jungstürmer Fiete Arp werden es nicht richten können. Bei der Mitgliederversammlung am Sonntag war die Mannschaft übrigens nicht vor Ort. Für Ex-St.Pauli-Trainer Holger Stanislawski, heute ZDF-Experte, ein Unding: „Vollkatastrophe! Die Spieler müssen wissen, was die Basis bewegt.“

Der Ausblick:

Mitte März wird man beim HSV ziemlich genau wissen, wie realistisch die Hoffnungen auf den Klassenerhalt noch sind, bis dahin hat der HSV in Bremen, gegen Mainz 05 und bei den Bayern gespielt. Werder trifft in dieser Zeit auf den HSV, reist nach Gladbach und erwartet Schlusslicht Köln. Es sind die Wochen der Wahrheit.