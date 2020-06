Werders U19 träumt von der Teilnahme an der Youth League, dem Pendant zur Champions League. (imago images)

Gut möglich, dass Werders U19 in der kommenden Saison gegen Real Madrid oder Liverpool spielt, während die Profis nach Sandhausen und Aue müssen. Das Bremer Nachwuchsteam besitzt die Chance auf die Qualifikation zur Youth League, dem Pendant zur Champions League. Nach dem Abbruch der Saison aufgrund der Corona-Pandemie entscheidet sich zwischen Werder und dem 1. FC Köln, wer international mitmischen darf. Beide Vereine haben sich jetzt abgestimmt und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) einen Vorschlag unterbreitet. „Wir würden gerne ein Hin- und Rückspiel austragen. Dafür haben wir zwei Termine Anfang September vorgeschlagen. Jetzt entscheidet der DFB“, sagte Björn Schierenbeck, der Direktor des Werder-Leistungszentrums, dem WESER-KURIER.

Für die Youth League qualifizieren sich die U19-Mannschaften der 32 Teilnehmer an der Gruppenphase der Champions League. Dazu kommen die 32 A-Jugend-Meister der stärksten Uefa-Verbände, also auch der deutsche Meister, der in dieser Saison aber nicht ermittelt werden konnte. Beim Saisonabbruch führte der FC Bayern die Bundesliga-Staffel Süd/Südwest an, doch der Münchener Nachwuchs ist ohnehin für die Youth League qualifiziert, weil das Herrenteam in der Champions League spielt. Der DFB beschloss daher, dass der Youth-League-Startplatz für den deutschen Meister an Werder (Erster der Staffel Nord/Nordost) oder Köln (Erster der Staffel West) vergeben wird.

Die Gespräche mit Köln seien sehr gut verlaufen, berichtete Schierenbeck. Sollten die zwei Entscheidungsspiele wie gewünscht Anfang September ausgetragen werden, wären auch die Spieler spielberechtigt, die mit der U19 den ersten Platz belegt haben und zur neuen Saison in den Herrenbereich aufrücken. Talente der Jahrgänge 2001, 2002 und 2003 dürften nach den Plänen der beiden Klubs auflaufen. Natürlich könne es auch passieren, dass Spieler des aktuellen Kaders im September schon für einen neuen Verein spielen und nicht mehr dabei sind, sagte Schierenbeck. „Das ist möglich, aber das kann beide Mannschaften betreffen. Wir wollten die Regelungen nicht zu kompliziert machen.“