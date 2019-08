Dass Atlas Delmenhorst gegen Werder am Sonnabend eine Sensation schafft, daran glauben wohl nur die Wenigsten. Dennoch ist ein Aus für den Bundesligisten natürlich möglich - der Pokal hat schließlich seine eigenen Gesetze, wie es immer so schön heißt. „Wenn wir nicht bereit sind, kann auch uns das passieren, das hat man bei anderen Mannschaften schon häufiger gesehen“, sagt Davy Klaassen und fügt an: „Die Gefahr ist, dass wir das Spiel zu leicht nehmen, das dürfen wir aber nicht zulassen.“

Besonders viel über Gegner Delmenhorst weiß Klaassen noch nicht, nur, „dass es in der Nähe ist“, so der 26-Jährige. Dass das Spiel im Weserstadion stattfindet, freut Werders Mittelfeldspieler dafür umso mehr: „Das ist für beide Vereine eine Win-win-Situation, ich hoffe, dass wir ein geiles Spiel zeigen können.“ Für Klaassen wird es das erste Pflichtspiel als Werders Vizekapitän. Kohfeldt hatte im Trainingslager in Grassau verkündet, dass der Niederländer der Stellvertreter für Niklas Moisander wird. „Das ist eine ganz große Ehre, ich weiß aber nicht, ob sich dadurch für mich so viel ändert“, sagt Klaassen. Schon in der letzten Saison habe er Verantwortung übernommen, führt der Mittelfeldspieler aus.

Angesprochen auf seine persönliche Zukunft und das angebliche Interesse von Lazio Rom, bekräftigt Klaassen noch einmal, dass er dieses Saison auf jeden Fall bei Werder spielt. „Werder hat mich geholt, als ich nicht so gut war. Nach einem Jahr zu gehen, würde sich nicht gut anfühlen. Man weiß zwar nie was passiert - aber dieses Jahr bleibe ich hier.“ Jetzt gelte sein voller Fokus erst einmal dem Pokalspiel und dem Ligastart gegen Düsseldorf eine Woche später. „Endlich geht es wieder los“, sagt Klaassen und erklärt mit Blick zurück auf die Saisonvorbereitung: „Eigentlich trainiere ich ganz gerne - aber es ist schon schön, dass es jetzt wieder richtige Spiele gibt, bei denen es um etwas geht.“

Um was es dabei für Werder gehen soll, da hat Klaassen eine ganz genaue Vorstellung: Bereits im Trainingslager im Zillertal hatte der 26-Jährige im Interview mit dem WESER KURIER das Ziel Europa ausgerufen. Dass Werder in dieser Saison dabei ohne Topscorer Max Kruse auskommen muss, macht dem Mittelfeldspieler keine Sorgen: „Kruse war ein wichtiger Spieler, aber wir werden eine Antwort haben“, ist sich Klaassen sicher.