Mainzer Jubel in Dortmund: Jonathan Burkardt bejubelt seinen Treffer zum 1:0. (dpa)

Werder hat sich beim 0:1 gegen den FC Bayern achtbar geschlagen und ist nun trotzdem der Verlierer des Spieltags. Am Mittwochabend punkteten nämlich die Konkurrenten im Abstiegskampf. Düsseldorf spielte 2:2 in Leipzig und liegt nun einen Zähler vor den Bremern auf dem Relegationsrang 16. Der Tabellen-15. Mainz siegte sogar mit 2:0 bei lustlosen Dortmundern. Der direkte Klassenerhalt ist somit für Werder nur noch theoretisch machbar.

Düsseldorf sah gegen Leipzig schon wie der sichere Verlierer aus. Kevin Kampl und Timo Werner hatten den Favoriten, der noch Chancen auf Rang zwei hat, in Führung gebracht. Steven Skrzybski und Andre Hoffmann in der Nachspielzeit glichen jedoch spät aus. Die Fortuna hat nun 29 Punkte und die um zwei Treffer bessere Tordifferenz im Vergleich zu Werder (28 Punkte).

Völlig überraschend kam der ungefährdete Erfolg des FSV Mainz gegen den Tabellenzweiten Dortmund, der bekanntlich das Meisterrennen gegen Bayern verloren hat und bereits sicher für die Champions League qualifiziert ist. Jonathan Burkardt und Jean-Philippe Mateta per Elfmeter waren erfolgreich. Der Tabellen-15. Mainz hat jetzt sechs Punkte Vorsprung auf Werder und die um acht Treffer bessere Tordifferenz. Das ist in zwei Spielen kaum aufzuholen.

Alles läuft also auf einen Zweikampf zwischen Werder und Düsseldorf um den Relegationsplatz hinaus. Werder gastiert am Sonnabend in Mainz und empfängt dann Köln. Düsseldorf trifft noch zu Hause auf Augsburg und auswärts auf Union Berlin.