Nimmt kein Blatt vor den Mund: Davy Klaassen hat als Vize-Kapitän bei Werder eine klare Meinung. (nordphoto)

Davy Klaassen hat das Angreifen gelernt, mehr als jeder andere Spieler bei Werder. Von 2004 bis 2012 durchlief er die weltweit geachtete Jugendschule von Ajax Amsterdam, wo es jeden Tag und in jedem einzelnen Training vor allem darum geht, Angriffe auf dem Feld zu inszenieren und Tore zu schießen. Bei den Ajax-Profis stieg er dann sogar Kapitän auf, ehe er 2017 für 27 Millionen Euro an den FC Everton verkauft wurde, 13 Jahre nach seinem ersten Training bei den Amsterdamer Junioren. So gesehen erlebt Klaassen gerade einen Kulturschock bei Werder Bremen, in einer Mannschaft, die in dieser Bundesligasaison erst 30 Tore erzielte - und damit sogar weniger als Paderborn. Der Aufsteiger ist seit Monaten Tabellenletzter und am Wochenende Werders Herausforderer im nächsten Abstiegs-Krimi.

Natürlich ärgert es Klaassen, dass zuletzt ein Fehler im Bremer Spiel genügte, um den Gegnern das Gewinnen einfach zu machen. Eben weil diese Werder-Mannschaft des Jahrgangs 2019/20 so schwach ist, dass sie bei nahezu jedem Rückschlag auf dem Feld hilflos zerbröselt, ist sie im Tabellenkeller seit Monaten einbetoniert und muss sich immer wieder die vorwurfsvolle Frage anhören, warum sie sich nicht 90 Minuten konzentrieren kann, warum sie nicht wach bleibt. Auch Klaassen kennt diese deutsche Frage, er begegnet dem Problem aber mit seiner Ajax-Logik. „Du kannst in einem Fußballspiel nicht immer ohne Gegentor bleiben, deshalb musst du auch mal mehrere Tore machen, um zu gewinnen“, sagte er am Mittwoch zur fehlenden Bremer Aufmerksamkeit in gefährlichen Situationen. Für ihn sind nicht die Gegentore das Problem, sondern die fehlenden eigenen Tore, so hat er dieses Spiel gelernt. „Wenn du keine Tore schießt, dann ist es eh schwierig, zu gewinnen, finde ich“, sagte er, „es wird im Spiel immer Fehler geben. Und wenn du zwei Tore schießt, dann kannst du auch mal einen Fehler machen. So müssen wir das auch mal sehen.“

Wie in der guten Werder-Zeit

Das klingt ein wenig nach der guten alten Werder-Zeit, als Spiele auch mal mit 4:3 oder 5:2 gewonnen wurden, aber selten mit 1:0. Damals hießen die Stürmer noch Völler, Neubarth, Rufer, Hobsch, Klose oder Ailton. Heute muss Florian Kohfeldt aus den seit Wochen oder gar Monaten torlosen Selke, Osako, Sargent oder Bartels auswählen, selbst Rashica trifft ja nicht mehr. Klaassen beschreibt es so: „Unsere Defensive hat sich sehr verbessert in der letzten Zeit. Aber ohne Durchschlagskraft in der Offensive ist es schwierig, zu gewinnen.“

Die Hoffnungen ruhen auch deshalb auf Niclas Füllkrug, der knapp 40 Wochen wegen eines Kreuzbandrisses und zwei Knie-Operationen fehlte. Klaassen hat von den Comeback-Gerüchten um den Torjäger gelesen, im Training selbst wieder erlebt hat er den Angreifer erst am Mittwoch. Wegen der vielen Spiele trainiere man derzeit nicht so viel, führte Klaassen als Erklärung an, das relativiert die Anzahl der Trainingseinheiten deutlich, die Füllkrug nach Vereinsangaben seit etwa einer Woche wieder mit der Mannschaft absolviert. An diesem Mittwoch nun, als Werder verstärkt Angriffe und Torabschlüsse übte, da habe das bei Füllkrug „ganz gut ausgesehen“, berichtete Klaassen, „er ist ein richtiger Stürmer und immer gierig auf Tore. Aber ich glaube, wir dürfen jetzt nicht alle Hoffnungen auf einen Spieler setzen, der neun Monate nicht gespielt hat. Klar hat er seine Qualitäten. Aber wir dürfen in ihn nicht als Erlöser sehen, das wäre auch unfair ihm gegenüber. Ich hoffe, dass er uns noch helfen kann – und dass er natürlich gesund bleibt.“

Auch Pizarro trainierte

So ein Kreuzbandriss, und da verrät der Niederländer keine Geheimnisse, sei aber tückisch. „Nach so einer Verletzung ist es immer schwierig. Das kann am nächsten Tag schon wieder ganz anders aussehen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Ich glaube, er hört jetzt gut auf seinen Körper und kann mit den Physios entscheiden, ob er bereit ist oder nicht.“ Immerhin machte auch Claudio Pizarro Teile dieses Angriffstrainings am Mittwoch schon wieder mit, sein Faserriss im Oberschenkel scheint weitgehend ausgeheilt. Pizarro hat mehr Tore geschossen als alle jetzigen Werderspieler zusammen, viel mehr. Und vielleicht fehlt noch das eine, wichtige Tor, bevor er in wenigen Wochen seine Karriere beendet.

Doch egal, wer im Strafraum auf Chancen lauert – Werder muss den Ball zunächst mal dorthin bringen. Das Training am Mittwoch sei in dieser Richtung „sehr gut gewesen“, sagte Klaassen und analysierte mit Blick auf die letzten erfolglosen Spiele: „Wir müssen vorne mehr zeigen. Wir könnten uns mehr Chancen herausspielen, die Ansätze sind ja da, aber dann dauert es zu lange, das Freilaufen ist nicht richtig oder die letzte Abstimmung passt nicht. Deshalb entstehen viele hundertprozentige Chancen erst gar nicht.“

Der verhängnisvolle Satz

Klaassen hat Fußball so gelernt, dass es ums Gewinnen geht. Im Abstiegskampf steckte er noch nie. „Es ist natürlich nicht schön, immer wieder zu verlieren. Das ist das Ding.“ Er habe weiter das Gefühl, „dass wir es noch schaffen, aber es wird natürlich immer enger“. Im Herbst sagte er den verhängnisvollen Satz, diese Bremer Mannschaft sei „zu gut für den Abstiegskampf“. Das flog ihm danach immer wieder um die Ohren, aber grundsätzlich hat er auch heute noch diese Meinung. „Ich sage es immer so, wie ich es sehe. Bei allem Respekt: Mir ist egal, was die Leute darüber denken. Aber ich verstehe natürlich, dass die Situation jetzt nicht besser geworden ist.“

Er sei lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass sich manche Leute diese Aussage nun genüsslich vornehmen. Dennoch ist er mehr als damals davon überzeugt, dass Werder aus den verbleibenden Endspielen gegen Paderborn, Bayern, Mainz und Köln deutlich mehr Punkte holen kann als in der Hinrunde, als alle diese Spiele verloren gingen. „Wir sind jetzt in einer ganz anderen Verfassung als damals, der Dezember war eine ganz schlechte Phase, das kann man eigentlich gar nicht mit heute vergleichen. Wir stehen vor allem defensiv jetzt viel besser.“

Jeder darf Tore machen

In den nächsten, letzten Spielen wird aber vor allem die Offensive gefordert sein. Werder braucht Tore, „und jeder bei uns darf die machen“, nimmt Klaassen alle Mannschaftsteile in die Pflicht. Wie viele Siege Werder brauche, will er nicht durchrechnen. „Wir müssen einfach versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Wir werden weiter kämpfen.“

Dass er nach der Saison ohnehin zurück nach Amsterdam gehe, wo man mehr Spiele gewinnt als in Bremen, sei aber nicht entschieden, wies Klaassen am Mittwoch entsprechende Gerüchte zurück. „Es gab keine Gespräche mit Ajax. Gerüchte gab es jeden Sommer, das wird auch wahrscheinlich immer so bleiben. Aber ich habe jetzt viel Wichtigeres im Kopf als so etwas. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“ Auch das ist die gute, alte Ajax-Schule.