Reinschnuppern ins Weserstadion: Im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart stand Jean-Manuel Mbom im Februar 2019 in Werders Bundesliga-Kader. (nordphoto)

Als der 19-jährige Jean-Manuel Mbom im vergangenen Sommer von Werder an den Drittligisten KFC Uerdingen ausgeliehen wurde, rieben sich einige Beobachter in Bremen verwundert die Augen. Denn den zentralen Mittelfeldspieler hätte man sich auch weiterhin als Leistungsträger in Werders Regionalligateam vorstellen können. Doch Manager Frank Baumann wollte Mbom lieber schneller an den Profifußball heranführen und wählte deshalb bewusst einen ambitionierten Drittligisten als nächste Station für das Bremer Eigengewächs aus. Und dieser Plan scheint aufzugehen: Mbom spielt für Uerdingen als Stammkraft eine so starke Saison, dass der KFC den Spieler schon jetzt gerne fest verpflichten würde.

Uerdingens Manager Stefan Effenberg sprach darüber auch schon mit Clemens Fritz, der bei Werder die Abteilung Scouting leitet und auch für die verliehenen Spieler zuständig ist. Effenberg hinterlegte dabei das Interesse des KFC. Doch nach Informationen des WESER-KURIER wird dieser Transfer nicht zustande kommen. Baumann plant weiter mit Mbom, der seit 2013 in Werders Jugend ausgebildet wurde und damals aus seinem Geburtsort Göttingen nach Bremen wechselte.

Vorzeitige Vertragsverlängerung?

Mboms Vertrag in Bremen läuft noch bis 30. Juni 2021, das Leihgeschäft mit Uerdingen endet im kommenden Sommer. Danach wird es um eine vorzeitige Vertragsverlängerung bei Werder gehen und um die weiteren Schritte: Sollte Mbom noch kein Kandidat für Werders Bundesligakader sein, könnte zum Beispiel eine weitere Leihe Sinn machen, dann aber zu einem Zweitligisten, um den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen - vorausgesetzt natürlich, Werder schafft den Klassenerhalt in der 1. Liga.

Der hoch veranlagte Mbom hat die deutsche und die kamerunische Staatsbürgerschaft und durchlief ab der U16 aufwärts alle Junioren-Nationalmannschaften des DFB. 2017 wurde er als besonderes Talent mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet. Vor allem in der U17-Bundesliga hatte er im Werder-Trikot für Aufsehen gesorgt, als er in 52 Spielen 22 Tore schoss und zehn vorbereitete.

In Werders Regionalliga-Team kam er vergangene Saison zu 23 Einsätzen (1 Tor). Eine Liga höher ist er auch in Uerdingen Stammspieler: In bisher 19 Spielen für den KFC gelang ihm ein Tor, und das war der wichtige Siegtreffer per Kopf zum 1:0-Erfolg des Effenberg-Klubs im Dezember bei Viktoria Köln. Mit Uerdingen überwinterte Mbom auf dem achten Tabellenplatz. Zu einem Bundesliga-(Kurz)Einsatz kam es bei Werder zuvor noch nicht. Aber das soll im Idealfall noch kommen.