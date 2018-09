Das letzte Mal, als Maximilian Eggestein ein Spiel verpasst hat, war vor fast genau einem Jahr. Werder verlor 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach, in Alexander Nouris 3-5-2 war kein Platz für Eggestein, der 90 Minuten lang auf der Bank schmorte. Zwei Wochen später musste Nouri gehen. Und seit Florian Kohfeldt Werder übernommen hat, saß Eggestein kein einziges Mal mehr auf der Bank. Im Gegenteil verpasste er von 2640 Spielminuten in allen Wettbewerben nur noch 42 Minuten - weil Kohfeldt auf bestimmte Spielsituationen reagieren und seine Taktik ändern musste.

Eggestein ist Werders Marathonmann. Und der ist er deshalb, weil er sich in diesem einen Jahr für diese Mannschaft und ihren Spielstil unverzichtbar gemacht hat. In den ersten Spielen mit Kohfeldt bestach Werder durch ein ungeheures Laufpensum. Nicht selten kam die Mannschaft auf mehr als 120 Kilometer Laufleistung pro Spiel, dazu weit über 200 Sprints. Als Symbolfigur dieses gearbeiteten Fußballs hielt Eggestein her, der gegen Leverkusen sogar die 14-Kilometer-Marke knackte. Die schön produzierten Geschichten vom Malocher werden Eggestein aber allenfalls ansatzweise gerecht.

Ungeahnter Offensivgeist

Es war schlicht Kohfeldts Wahl der Mittel, die den Spieler ein bisschen in diese Schublade presste. Dass Eggestein mehr kann als nur laufen, deutete er faktisch mit zwei Toren und vier Assists schon in der letzten Saison an. Und nun, da Werder sein Kraft-Mittelfeld ein wenig umgebaut hat, einen noch dominanteren Ansatz verfolgt und so oft wie möglich den Ball haben will, kommen andere Stärken noch deutlicher zum Vorschein.

Eggestein bewegt sich da, wo Werder am liebsten Fußball spielt: In den Halbräumen. Das war auch in der letzten Saison schon so, allerdings spielte Eggestein damals noch eine Spur tiefer, mehr als robuster Abfangjäger oder derjenige, der Löcher zuläuft. Mittlerweile hat der offensivere Ansatz der Mannschaft dazu geführt, dass Eggestein nicht mehr so weit vom gegnerischen Tor entfernt spielt. Er bewegt sich auf der halbrechten Seite zwischen Mittellinie und gegnerischem Strafraum, hat nun annähernd so viele Ballaktionen wie Max Kruse und sucht so oft den Abschluss wie Werders wichtigster Angreifer.

Eggestein bringt aber eine andere Dynamik ins Spiel als Kruse oder Davy Klaassen, der noch vorausschauender spielt und passt und dadurch Räume öffnet. Eggestein schlüpft ein bisschen in Thomas Delaneys Rolle, auch, wenn der Quervergleich ein bisschen schwierig ist. Aber von den zentralen offensiven Mittelfeldspielern ist er derjenige, der wuchtig das höchste Tempo gehen kann und in der Strafraumbesetzung ganz nach vorne durchläuft, um vielleicht auch mal einen Kopfball zu bekommen.

Schnell im Kopf

Sichtbar verbessert hat er sich dabei in seiner Ballan- und -mitnahme. Eggestein steht fast immer für die jeweilige Spielsituation gut aufgedreht oder ist dann schneller im Aufdrehen, wenn die Vororientierung doch mal nicht ganz sauber war. Das ermöglicht eine ganz andere Handlungsschnelligkeit, exemplarisch zu sehen bei Eggesteins vorzüglicher Vorarbeit zum Führungstreffer in Frankfurt. In einer Bewegung nahm Eggestein den Ball an und mit, drehte schnell in Spielrichtung auf und fand Yuya Osako mit einem perfekt getimten Ball in die Tiefe.

Es erfordert nicht nur technisches Geschick, sondern auch ein Gespür für den Raum und ein gewisses Maß an Kreativität, diesen Passweg überhaupt zu erkennen und den Ball dann so durchzuspielen – noch dazu mit dem schwächeren linken Fuß. Und wenn er dann wie zuletzt gegen Nürnberg auch oft am und im gegnerischen Strafraum auftaucht und anders als einige der Kollegen auch entschlossen den Abschluss sucht, dürften sich zu dem bisher einen Saisontor noch weitere gesellen.

Trotz Konkurrenz gesetzt

Trotz der neuen Konkurrenzsituation mit Kevin Möhwald, Altmeister Nuri Sahin und Rekordeinkauf Klaassen hat Eggestein seinen Platz nicht nur behauptet, sondern zementiert. “Maxi spielt”, kommentiert Kohfeldt Nachfragen darauf, ob dem 21-Jährigen die Konkurrenz zum Verhängnis werden könnte. Kein Wunder: Er ist derjenige, der Werders Motor derzeit unter Dampf setzt, auch, wenn er sich ab und zu während der Spiele eine kleine Auszeit gönnt.

Zusammen mit Klaassen formt er ein neues Herzstück des Bremer Spiels, in dem zwar noch lange nicht alles reibungslos läuft, aber sehr viel Potenzial für die Zukunft zu erkennen ist. Jedenfalls muss Eggestein nicht derjenige sein, der seinen Führungsanspruch auf dem Platz mit scharfen Worten oder Gesten dokumentiert. Es ist die Art seines Spiels, wie er dem Gegner gegenüber auftritt, wie er Widerstand zeigt und nicht klein bei gibt: Das ist Eggesteins Weg der Kommunikation mit den Mitspielern. Und weil er nie verletzt ist – zumindest bisher noch ein sehr positiver Faktor – darf er das auch in jedem Spiel von Neuem zeigen.