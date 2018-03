Am 22. März trifft der deutsche Nachwuchs zunächst in Braunschweig auf Israel (19 Uhr, Eurosport), das zweite Duell wird dann am 27. März in Mitrovica gegen den Kosovo steigen (18.45 Uhr, Sky Sport News HD). Maximilian Eggestein gehört dabei ebenso zum Team wie der Ex-Bremer Levin Öztunali. "Die Vorbereitung auf unsere Gegner gehen wir mit voller Konzentration an, denn wir wollen die Tabellenführung verteidigen", sagte Nationaltrainer Stefan Kuntz. "Bei unserem Heimspiel hoffen wir natürlich auf die Unterstützung der Fans in Braunschweig, im Kosovo wird uns eine besondere Atmosphäre erwarten."

Sowohl gegen Israel als auch gegen den Kosovo hat die deutsche U21 die Hinspiele gewonnen. Im vergangenen November gab es ein 5:2 in Ramat Gan, im September 2017 wurde der Kosovo mit 1:0 in Osnabrück bezwungen. Das deutsche Team führt mit zwölf Punkten aus fünf Spielen die Tabelle der Qualifikationsgruppe 5 für die EM-Endrunde 2019 in Italien und San Marino an. (mw)

Hier gibt es den Kader im Überblick: