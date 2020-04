"Hoffentlich wird bald wieder alles anders sein", mein Werder-Star Maximilian Eggestein. (nordphoto)

Natürlich ist es auch für Maximilian Eggestein eine ungewöhnliche Zeit. Als Profi bei Werder. Und auch im Privatleben. Wie viele andere Leute im Land blieb auch er die vergangenen Wochen hauptsächlich zu Hause in Bremen, wo er mit seinem Bruder Johannes wohnt, und verzichtete auf Familienbesuche, um jedes Infektionsrisiko zu minimieren. Ein paar Einkäufe machte er, „aber nur Lebensmittel“, wie er am Dienstag in einer Online-Medienrunde in Bremen sagte. Eine Schutzmaske trägt er auch regelmäßig, nämlich bei allen Behandlungsterminen am Weserstadion. „Und ich hätte kein Problem damit, sie auch beim Einkaufen zu tragen, daran gewöhnt man sich schnell“, meinte er.

Wie sich die Themen doch ändern. Es ist gerade mal ein Jahr her, da stand der ältere der beiden Eggestein-Brüder im Kader der Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw, mit Werder spielte er damals um Europa. Doch dann ging es rasant in die andere Richtung. Abstiegskampf mit Werder, kein einziges Saisontor mehr für den Mann, der sich vergangene Saison noch mit schönen Toren in die Herzen vieler Fans schoss. Angesichts der immer dünneren Personaldecke musste er bei Werder auf vielen Positionen ran, meist defensiver als gewohnt. Ein verlorenes Jahr will er das nicht nennen, er spricht von einer Saison mit „ganz besonderen Erfahrungen für uns alle, eine Saison, aus der man viel lernen kann“. Es sei „ein sehr besonderes Jahr“. Und wichtig sei nun, „dass diese Saison für uns ein gutes Ende hat“.

„Es wird kein Saisonanfang“

Wenn denn wieder angepfiffen wird, liegt es an den Spielern, ob es trotz des großen Abstandes zu einem rettenden Tabellenplatz noch zu diesem guten Ende kommt. „Es wäre ein Neustart, aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir trotzdem in der gleichen Situation sind wie vorher“, mahnte Eggestein, „wir fangen jetzt nicht bei null an, sondern kommen aus der Situation, in der wir uns auch vor der Pause befunden haben.“ Es sei ganz wichtig, betonte er, „dass wir jetzt nicht denken, das wäre ein Saisonanfang. Klar, wir konnten die Situation etwas aus den Köpfen bekommen und etwas freier werden, aber trotzdem sind wir immer noch im Abstiegskampf. Das ist wichtig.“

Sollte es im Mai mit Geisterspielen weitergehen, würde sich Eggestein „natürlich darüber freuen, weil gerade wir als Mannschaft etwas gut zu machen haben“. Ihm ist aber auch wichtig, dass der Fußball hier keinerlei Sonderrolle haben darf oder gar beanspruche: „Es muss gesellschaftlich vertretbar sein.“ Die Vorbereitung auf eine Fortsetzung der Saison sei eher kein Problem. Der Fitnesszustand der Mannschaft sei nun besser als vorher mit all den Verletzten, weil man daran gezielt arbeiten konnte. Bei ihm selbst zum Beispiel ging vor allem um die Spritzigkeit. „Wir haben quasi schon eine gute Vorbereitung hinter uns“, sagte er, „wir hätten ja auch noch etwas Zeit bis zu den Spielen.“

„Ein anderes Mannschaftsleben“

Bisher wird schließlich nur in kleinen Gruppen trainiert, die wenigstens durchgemischt werden, damit man auch mal andere Kollegen sieht. Ein gezieltes taktisches Training ist so kaum möglich, nur in Bruchstücken. „Abläufe auf den Flügeln oder in der Viererkette“, nannte Eggestein als Beispiele. Aber das ersetzt natürlich keine mannschaftstaktischen Einheiten auf professionellem Niveau. „Es fühlt sich alles anders an“, erklärte Werders Mittelfeld-Allrounder, „es ist nicht das Mannschaftsleben, wie wir es kennen. Hoffentlich sieht es bald wieder anders aus.“

Es sind merkwürdige Zeiten, schwierige Wochen, für alle. Für Werder waren sie schon kompliziert, bevor Corona kam. Maxi Eggestein hat auch darüber viel nachgedacht, was diese Saison aus ihm gemacht hat. Vom Nationalteam runter auf Platz 17 in der Bundesliga, das muss man auch persönlich erst einmal verkraften als junger Spieler. „Auch wenn ich noch nicht so alt bin“, sagte der 23-Jährige, „kann ich behaupten, dass ich schon gemerkt habe, wie schnell es hoch und runter gehen kann. Deswegen mache ich mir keinen Kopf darüber, wie schnell es wieder zum Nationalteam gehen kann. Ich hoffe, dass es für mich wieder dorthin geht. Die Situation bei Werder ist aber wichtiger.“

Eine Frage ließ Eggestein am Dienstag ziemlich offen. Nämlich die, ob er im Falle des Abstiegs auch für Werder in der zweiten Liga spielen würde. „Darüber“, sagte er, „habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ehrlich nicht. Die zehn Spiele jetzt sind wichtig. Wer weiß, was danach passiert. Es steht ja noch nicht einmal fest, dass wir am 9. Mai überhaupt weiterspielen.“