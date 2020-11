Es ist, sagt Clemens Fritz, wie im Haushalt: „Wenn die Waschmaschine kaputt ist, kann es direkt im Anschluss auch den Geschirrspüler treffen." Mit diesem schönen Satz hat Werders Leiter Profifußball keine häusliche Unfallserie beschrieben, diese Analogie soll Werders jüngste Verletzungsserie verbildlichen. Abgesehen von Ludwig Augustinsson, der am Mittwoch nach dreiwöchiger Pause immerhin wieder in den Trainingsbetrieb zurückkehrte, fehlen bis auf Weiteres Niklas Füllkrug, Milos Veljkovic, Davie Selke, Felix Agu und nun auch Maximilian Eggestein.

Für den ohnehin dünn besetzten Kader sind das keine gute Meldungen. Sie wecken automatisch Erinnerungen an die abgelaufene Spielzeit, als zeitweise fast eine ganze Stammelf verletzt aussetzen musste. Doch diese Erinnerungen gibt es im Klub nicht, wie Fritz mitteilt: „Wir verfallen nicht in Schockstarre oder in Panik und denken, dass es wieder so wird wie in der vergangenen Saison.„ Wenn erst die Waschmaschine kaputt geht und danach der Geschirrspüler, sei das noch lange kein Grund für Pessimismus, sagt Fritz: „Da muss man sich kurz schütteln und wieder positiv nach vorne schauen.“

Bei Selke ist Fritz optimistisch

Zumal die Bundesliga am kommenden Wochenende pausiert und Werder erst am 21. November beim FC Bayern das nächste Spiel bestreiten muss. Bis dahin könnte sich das eine oder andere Problem gelöst haben. Eggestein, der gegen Köln einen Schlag abbekommen hat, soll „nächste Woche wieder ins Training einsteigen", sagt Fritz. Ebenso Agu, der wegen eines positiven Corona-Tests ausgesetzt hat. Für das Testspiel gegen St. Pauli am Freitag sind beide nicht eingeplant.

Noch nicht absehbar ist die Rückkehr von Veljkovic, der unter Adduktorenbeschwerden leidet. Er hat „nach wie vor Probleme und wird diese Woche behandelt". Einen Zeitpunkt für die Rückkehr ließ Fritz offen. Ähnlich sei der Stand bei Selke, der bereits seit drei Wochen verletzt aussetzt. Auch dort müsse die Entwicklung beobachtet werden. „Gerade bei Leistenverletzungen muss man abwarten, wie der Körper auf Belastungen reagiert. Da wollen wir uns diese Woche noch geben", sagt Fritz und schaut dennoch positiv nach vorne: „Es ist schwierig, eine Prognose abzugeben, aber wir sind durchaus optimistisch."