Johannes Eggestein sieht das Jahr in Linz schon jetzt als Erfolg. (nordphoto / Paetzel)

Das Telefonat war kaum beendet, da machte sich bei Johannes Eggestein große Enttäuschung breit: Er war tatsächlich nicht dabei. Kurz vor der öffentlichen Bekanntgabe des Aufgebots für die U 21-EM hatte er einen Anruf von Nationaltrainer Stefan Kuntz erhalten, der ihm im persönlichen Gespräch mitteilte, während des Turniers auf andere Spieler zu setzen. „Das habe ich akzeptiert“, sagt Eggestein gegenüber unserer Deichstube nüchtern, erklärt aber auch: „Natürlich war ich enttäuscht, weil ich mir gute Chancen ausgerechnet hatte.“ 16 Tore in 27 Pflichtspielen für den Linzer ASK waren zum Zeitpunkt des Anrufs wohl Eggesteins stärkstes Argument, das letztlich aber nicht ausreichte, um den einzigen Rückschlag in einer sonst durchweg positiven Saison abzuwenden.

„Jetzt nutze ich die Länderspielpause eben, um mich total auf den Saisonendspurt vorzubereiten“, betont Eggestein, der im Sommer zu Werder Bremen zurückkehren wird, mit Linz vorher aber noch um zwei wichtige Titel spielt. Nach der Länderspielpause startet in Österreich die sogenannte Meisterrunde, in der die besten sechs Teams nach der regulären Saison den Titelträger ausspielen. Linz geht als Tabellendritter mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter RB Salzburg und einem Zähler weniger als Rapid Wien ins Rennen. „Wien zu überholen, ist realistisch“, sagt Eggestein. Um am Ende auch Salzburg hinter sich zu lassen, müsse aber wirklich alles passen: „Sie sind so stark, dass man sich fast darauf verlassen kann, dass sie acht von zehn Spielen für sich entscheiden.“

Während der regulären Saison hat Linz Hin- und Rückspiel gegen RB verloren (1:3 und 0:1), jetzt folgen zwei weitere Duelle in der Meisterrunde sowie zwischendrin, am 1. Mai, noch ein drittes, ganz spezielles: das Finale um den ÖFB-Cup, dem österreichischen Pendant zum deutschen DFB-Pokal. Mit sechs Toren in vier Spielen hat Eggestein seine Linzer ins Endspiel geschossen. „Jetzt wäre es super, wenn wir auch den Titel holen“, sagt der 22-Jährige, der das aus Bremen bisher gar nicht kannte: um Titel spielen. „Es ist auf jeden Fall ein schöner Umschwung“, sagt er – und lacht. Wohlwissend, dass er als Pokalsieger noch ein Stückchen selbstbewusster zu Werder zurückkehren würde, als es so schon der Fall sein dürfte. Bereits vor dem großen Saisonendspurt mit dem LASK steht für den Angreifer fest: „Die Leihe ist für mich besser gelaufen, als ich es erwartet habe. Man kann jetzt schon sagen, dass es sich gelohnt hat.“

Eggestein blüht nach nur wenig Spielpraxis auf

Nach einem Jahr mit nur sehr wenig Spielzeit in Bremen – Eggestein kam in der Saison 2019/20 unter Trainer Florian Kohfeldt auf lediglich 504 Bundesliga-Minuten – ist er in Oberösterreich regelrecht aufgeblüht. Als „raus aus der Komfortzone“ bezeichnet er den Schritt weg aus Bremen. Neue Umgebung, neue Mannschaft – neuer Schwung. „Auch außerhalb des Fußballs ist es eine tolle persönliche Erfahrung für mich“, erklärt Eggestein. „Und im Fußball tat es gut, Leute zu treffen, die mich als Spieler etwas anders sehen und einschätzen.“

War der Offensivmann bei Werder mal auf dem Flügel, mal sogar als Achter, aber eben nur selten in seiner bevorzugten Rolle als zentraler Angreifer zum Einsatz gekommen, kann er nun im Linzer 3-4-3-System als klassischer Mittelstürmer seine Stärken im gegnerischen Strafraum einbringen. All das habe dazu geführt, dass er sich weiterentwickelt habe, sportlich, menschlich. Daran ändert auch ein unerfreuliches Telefonat mit U 21-Bundestrainer Kuntz nichts.

Über das, was ab dem Sommer möglicherweise bei Werder mit ihm passiert, will Eggestein übrigens ausdrücklich nicht sprechen. „Dafür sind meine Ziele mit Linz noch zu groß“, betont der Mann, der in der 200 000-Einwohner-Stadt mitten im Zentrum lebt (Zwei-Zimmer-Wohnung, möbliert), sich voll mit dem LASK identifiziert und zur Begrüßung längst „Servus“ statt „Moin“ sagt. Neben dieser gelebten Linzer Loyalität dürfte es aber noch einen weiteren Grund dafür geben, weshalb Werder gerade noch kein Thema sein soll: Eggestein weiß noch nicht, wie die Bremer überhaupt mit ihm planen.

Sportchef Frank Baumann hatte zwar unlängst erklärt, dass er dem Rechtsfuß bei Werder künftig „eine Rolle nicht nur im Kader, sondern auch für regelmäßige Einsätze“ zutraue. Über die grundsätzliche Planung für die neue Saison haben beide Seiten aber nicht miteinander gesprochen. Zur zentralen Frage dürfte dabei diese werden: Wo sieht Werder Platz im Angriff für Eggestein neben Namen wie Sargent, Füllkrug, Selke, bald wohl auch Dinkci, die ebenfalls allesamt zentral spielen können und natürlich auch wollen. Vor diesem Hintergrund ist es keinesfalls ausgeschlossen, dass aus Johannes Eggestein nach der Leihe kein Rückkehrer, sondern ein Verkaufskandidat wird. Sein starkes Jahr in Linz dürfte längst andere Clubs auf den Plan gerufen haben – und vor allem dafür sorgen, dass „Jojo“ nicht ohne klare Perspektive nach Bremen zurückkehren will.



Zur Sache

Österreichische Bundesliga

Einsätze 18

Gespielte Minuten 1 446

Tore 8

Vorlagen 5

ÖFB-Cup

Einsätze 4

Gespielte Minuten 375

Tore 6

Vorlagen 1

Europa League

Einsätze 6

Gespielte Minuten 375

Tore 2

Vorlagen 1