Johannes Eggestein jubelt mit Torschütze Nico Schlotterbeck. (dpa)

Die Revanche für die Niederlage im Endspiel der Europameisterschaft ist der deutschen U21-Nationalmannschaft nicht ganz gelungen, aber das Team hat im Testspiel gegen Spanien dennoch überzeugt. Am Donnerstagabend trennten sich die beiden Mannschaften 1:1. Werder-Profi Johannes Eggestein führte die Auswahl erneut als Kapitän aufs Feld und spielte auf der rechten Offensivposition durch.

Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg (32.) sorgte nach dem 0:1 durch Manu Garcia (10.) in Cordoba für den 1:1-Ausgleich. Der DFB-Debütant Orestis Kiomourtzoglou sah die Gelb-Rote Karte (90.+1).

Nicht zum Einsatz kam derweil Marco Friedl, der erstmals im Kader der österreichischen A-Nationalmannschaft steht. Der Werder-Verteidiger sah den 3:1-Sieg gegen Israel in der EM-Qualifikation von der Bank aus. Milot Rashica wurde geschont und stand beim 1:0-Testspielsieg des Kosovo über Gibraltar nicht im Kader.

Gute Nachrichten gab es zudem für Josh Sargent: US-Nationalcoach Gregg Berhalter hat angekündigt, dass der Werder-Stürmer in der Concacaf Nations League gegen Kuba von Anfang an spielt. Die Partie wird in der Nacht auf Sonnabend ausgetragen.