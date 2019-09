Angeführt von Dreifach-Torschütze Robin Hack haben die deutschen U21-Fußballer einen Traumstart in die EM-Qualifikation hingelegt. Im ersten Pflichtspiel nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien setzte sich die neu formierte Auswahl von Trainer Stefan Kuntz am Dienstag in Wales mit 5:1 (4:0) durch. Vor 841 Zuschauern in Wrexham erzielten der starke Hack vom 1. FC Nürnberg (19./24./29. Minute), Johannes Eggestein (41.) und Adrian Fein (50.) die Tore. Thomas Harris traf für Wales (48./Handelfmeter).

Die junge DFB-Auswahl, die mit nur noch zwei U21-Vize-Europameistern in der Startelf antrat, präsentierte sich extrem torhungrig und effektiv. Nach einer wackeligen Anfangsphase verdiente sich die Mannschaft den Sieg mit einem offensiv starken Auftritt. Im Oktober muss die deutsche Auswahl nach einem Testspiel gegen Spanien in der Quali in Bosnien und Herzegowina antreten. Weitere Gegner sind Moldau und Belgien. Die neun Gruppensieger und der beste Zweitplatzierte qualifizieren sich direkt für die Endrunde in Ungarn und Slowenien.

Weitere Länderspiele mit Werder-Beteiligung

Werder-Stürmer Josh Sargent durfte beim Testspiel der USA gegen Uruguay (1:1) von Beginn an ran, in der 75. Minute wurde der 19-Jährige ausgewechselt. Die Treffer in der Partie erzielten Brian Rodriguez für Uruguay (50.) und Jordan Morris für die USA (79.).

Jiri Pavlenka konnte sich derweil in der EM-Qualifikation über einen 3:0-Sieg von Tschechien in Montenegro freuen, Werders Nummer eins kam allerdings nicht zum Einsatz.