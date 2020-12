Johannes Eggestein erzielte gegen Tottenham das zwischenzeitliche 2:2. (imago images)

Diese Quote kann sich sehen lassen: elf Pflichtspiele, sieben Tore, zwei Torvorlagen. Johannes Eggestein ist beim Linzer ASK direkt zum besten Torjäger avanciert. Und Werders Leihspieler schoss seine Treffer nicht nur in der österreichischen Bundesliga, sondern auch in der Europa League gegen einen Topgegner wie Tottenham Hotspur. Als Mittelstürmer eingesetzt, erzielte der 22-Jährige am Donnerstagabend das zwischenzeitliche 2:2 gegen die Engländer. Zuvor hatte Eggestein einmal den Pfosten getroffen. Die Partie zwischen dem LASK und Tottenham endete 3:3, die Österreicher sind damit bereits vor dem letzten Gruppenspieltag aus der Europa League ausgeschieden.

Mehr zum Thema Linzer schwärmen von Werders Leihgabe Eggestein macht alle zum Gewinner Mit Toren und sehr guten Spielen sorgt Johannes Eggestein in Linz für Aufsehen, auch international. ... mehr »

Royal Antwerpen (12 Punkte) und Tottenham (10 Punkte) sind für die Linzer (7 Punkte) nicht mehr einzuholen. Zum Abschluss treffen Eggestein und Co. am 10. Dezember auf Ludogorez Rasgrad. In der Liga sieht es für den LASK besser aus: Das Team ist aktuell Tabellenzweiter. Das liegt auch an Eggestein, der in fünf Ligapartien bereits viermal traf und zwei Treffer vorbereitete.