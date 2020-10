Johannes Eggestein zieht es wohl nach Österreich. (nordphoto)

Noch vor wenigen Tagen hatte Frank Baumann quasi einen Haken hinter die Angelegenheit gemacht. „Für uns steht fest, dass wir ihn nicht abgeben möchten“, hatte Werders Sportchef betont, „und ich glaube, das steht auch für ihn fest. Er hat da keine Gedanken, jetzt irgendwohin wegzugehen.“ Doch seither ist Bewegung in die Sache gekommen, Johannes Eggestein könnte die Bremer doch noch per Leihe verlassen. Und zwar zieht es ihn in Richtung Österreich, wo sich der Linzer ASK um ihn bemüht.

„Es schaut gut aus, wir kämpfen noch um letzte Details“, wird der dortige Vizepräsident Jürgen Werner in der Kronen-Zeitung zitiert. Der Tabellenfünfte aus der Alpenrepublik war kürzlich Werders Gegner im Zillertal-Trainingslager, darüber hinaus ist die Mannschaft demnächst in der Europa League unterwegs. Kein schlechtes Pflaster also, um die ersehnte Spielpraxis zu bekommen, die Eggestein in Bremen zuletzt allenfalls noch sporadisch erhielt. Aufgrund der vorherigen Worte von Frank Baumann käme der Wechsel dennoch überraschend.