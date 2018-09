Was Maximilian Eggestein da anstellte, hatte Hand und Fuß: Der 21-Jährige zeigte sich nicht nur defensiv einsatzfreudig, auch im Spiel nach vorne war Werders Mittelfeld-Motor an vielen gefährlichen Szenen beteiligt. Gekrönt wurde Eggesteins starke Leistung gegen den 1. FC Nürnberg von seinem sehenswerten Distanzschusstreffer zum 1:0. Das wurde nicht nur von unserer Redaktion mit der Note 2 belohnt, auch die Mein-Werder-Community ist voll des Lobes für das Bremer Eigengewächs: Mit über 2200 Stimmen in der Umfrage zum „Man of the Match“ holt Eggestein sich das begehrte Krönchen mit einigem Abstand. Auf den Plätzen folgen Mittelfeld-Nebenmann Davy Klaassen (309 Stimmen) und Yuya Osako (165 Stimmen).

Die Resultate des Votings in der Übersicht: