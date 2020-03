Johannes und Maximilian Eggestein zeigen soziales Engagement. (nordphoto)

Erst seit wenigen Tagen gibt es die Aktion #WeKickCorona der beiden Bayern-Profis Leon Goretzka und Joshua Kimmich, doch schon sind über drei Millionen Euro an Spenden zusammengekommen. Das teilte #WeKickCorona via Twitter mit. 27 prominente Unterstützer aus dem Fußballgeschäft gibt es für die Initiative bereits. Dazu gehören auch die Brüder Maximilian und Johannes Eggestein von Werder Bremen.

Goretzka und Kimmich hatten am 20. März den Start-Betrag von einer Million Euro gespendet. Das Geld der Aktion soll an karitative Vereine und soziale Einrichtungen aus allen gesellschaftlichen Bereichen gehen. Geholfen werden soll jenen, „die selbst zu den Helfern zählen, aber derzeit in ihren Möglichkeiten eingeschränkt sind. Dies betrifft karitative Einrichtungen, Fördervereine, aber auch viele soziale Projekte“, sagte Goretzka. „Wir haben die Hoffnung, dass sich uns noch so viele Menschen wie möglich anschließen.“