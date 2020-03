Mit einer eigenen Meinung, auch wenn er Repräsentant der Bundesliga ist: Werders Trainer Florian Kohfeldt. (dpa)

Der Videoschiedsrichter wird so schnell in keiner Werder-Hymne besungen werden. Das ist allerspätestens seit dem so bitter verpfiffenen Halbfinale im DFB-Pokal gegen den FC Bayern im vergangenen Jahr klar. Und auch Florian Kohfeldt wird so schnell nicht warm mit dem im deutschen Fußball ziemlich fehlerhaft ausgeführten Hilfsmittel der Schiedsrichter. Auch wenn Werder am Wochenende beim 2:2 in Berlin davon profitierte, dass der Videoassistent im Kölner Keller eingriff und so Schiedsrichter Guido Winkmann ermutigte, sich das angebliche Handspiel von Werder-Kapitän Niklas Moisander noch einmal anzusehen. Klares Ergebnis: Doch kein Elfmeter gegen Bremen.

Anders hatte es wenige Tage zur bei Werders Pokal-Aus in Frankfurt ausgesehen, als der Video-Assistent wegen eines Handspiels von Ludwig Augustinsson eingriff, das niemand gesehen und bei dem sich der Werder-Profi keinen Vorteil ergaunert hatte. Dort fiel die Entscheidung gegen Bremen aus, Frankfurt verwandelte den umstrittenen Strafstoß und zog ins Halbfinale ein.

„Ich hätte damit leben können“

Daran musste auch Kohfeldt denken, als im Berliner Olympiastadion beim Stand von 2:2 der Kölner Keller eingriff. „Ganz ehrlich“, so formulierte es Werders Chefcoach später sehr offen, „ich könnte besser damit leben, wenn es am Mittwoch in Frankfurt keinen Elfmeter gegeben hätte und diesmal in Berlin einen Elfmeter gegen uns. Damit könnte ich als Fußballer einfach besser leben.“ Er wisse zwar, dass Trainer als „Repräsentanten der Bundesliga“ dazu angehalten sind, „nicht zu kritisch dem Videobeweis gegenüber zu sein“, aber: „Das ist einfach meine persönliche Meinung als Fußballer, das tut mir leid.“

In Berlin war die Entscheidung, das Handspiel von Moisander mit angelegtem Arm vor dem Körper nicht mit einem Elfmeter zu ahnden, faktisch völlig richtig. „Aber für die Gesamtbewertung solcher Situationen bleibe ich dabei“, erklärte Kohfeldt, „ich hätte damit gelebt, wenn das ein Elfmeter gewesen wäre. Mein Grundsatz ist dazu, seit dem Halbfinale gegen Bayern damals, und das wird immer meine Meinung bleiben: Wenn es eine Fehlentscheidung ist, und er schaut es sich nicht mehr an, dann kann ich damit leben. Zwar nicht gut, aber ich kann damit leben. Wenn wir aber 400 Wiederholungen brauchen, um etwas zu finden, dann kann ich damit nicht leben.“

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das Thema die Bremer Mannschaft auch in den kommenden Wochen noch begleiten. Ob sich alle Ungerechtigkeiten im Fußball auch mit modernen Hilfsmitteln am Ende einer Saison noch ausgleichen, wie es früher so schön hieß, ist dabei eine noch nicht beantwortete Frage.