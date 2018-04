Gerade einmal 24 Minuten stand Eilers beim jüngsten 1:0-Erfolg von Werders U23 gegen Aalen auf dem Platz, dann musste er auch schon wieder weichen. Der nächste Rückschlag, ein neues Kapitel in seiner langen Verletzungsgeschichte. So sah es jedenfalls auf den ersten Blick aus. Florian Kohfeldt, Chefcoach der Profis, brachte nun etwas Licht ins Dunkel. "Bei Justin handelt es sich um keinen Muskelfaserriss", sagte er. "Die Auswechselung war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Aufgrund seiner Verletzungshistorie horcht er ganz genau in seinen Körper rein, kann aber in den kommenden Tagen wieder trainieren."