Justin Eilers bleibt das Verletzungspech treu. (nordphoto)

Justin Eilers bleibt der große Pechvogel bei Werder. Nachdem er lange wegen eines Kreuzbandrisses gefehlt hatte, konnte er zuletzt zwar wieder für die U23 auflaufen, musste jedoch zweimal verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Gegen Rostock (1:1) am Freitag hatte er nur einen Schlag auf das Knie bekommen, am Mittwochabend bei der 0:1-Niederlage in Halle erwischte es den 29-jährigen Stürmer etwas schlimmer. Der Verdacht auf eine Muskelverletzung im Oberschenkel habe sich bestätigt, sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag. Eilers werde somit zwei bis drei Wochen fehlen.

Der Angreifer war in Halle zur Pause ausgewechselt worden. Danach hatte schon der Verdacht auf einen Muskelfaserriss im Oberschenkel bestanden, der sich nun offenbar bestätigt hat. Kohfeldt zeigte sich aber erleichtert, dass Eilers nur eine verhältnismäßig leichte Verletzung erlitten hat.

Tatsächlich mutet die aktuelle Muskelverletzung mit Blick auf Eilers' Krankengeschichte bei Werder eher harmlos an: Zuvor hatten ihn eine komplizierte Hüftverletzung, eine Leisten-Operation und der Kreuzbandriss geplagt. Auf den ersehnten ersten Bundesliga-Einsatz muss der ehemalige Drittliga-Torschützenkönig nun aber weiter warten. Eigentlich wollte sich Eilers in den kommenden Wochen in der U23 für die Profis anbieten, wie er schon vor einiger Zeit im Gespräch mit MEIN WERDER betont hatte. Durch seine Muskelverletzung verliert er jetzt wieder Zeit. Dass er in der laufenden Saison noch einmal im Kader für ein Bundesliga-Spiel steht, wird dadurch immer unwahrscheinlicher.