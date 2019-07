Vor drei Jahren sah Justin Eilers sportliche Zukunft noch so vielversprechend aus. Er hatte gerade Dynamo Dresden mit seinen Treffern in die zweite Liga geschossen und war anschließend zu Werder in die Bundesliga gewechselt. Doch bei den Bremern konnte der Angreifer aufgrund zahlreicher schwerer Verletzungen nie wirklich Fuß fassen. Eilers absolvierte nicht ein einziges Bundesligaspiel für die Profis. Über Stationen bei Apollon Smyrnis und Sportfreunde Lotte versuchte der mittlerweile 31-Jährige anschließend noch einmal einen neuen Anlauf im Profifußball - auch das scheiterte. Aktuell steht Eilers ohne Verein da und hat offensichtlich dazu noch große finanzielle Probleme.

Am Sonntag war bekannt geworden, dass Eilers bereits am 18. Juli Privatinsolvenz angemeldet hat. Der 31-Jährige meldete sich bei Facebook zu Wort und schilderte die Situation aus seiner Sicht: „Es gibt Situationen im Leben die man im Nachhinein anders bewertet und gern rückgängig machen möchte. Durch meine gesundheitliche Konstellation war ich 42 Monate getrieben von unzähligen Operationen und Rehas, die mich leider nicht nur körperlich aus dem Gleichgewicht gebracht haben", schreibt Eilers und fährt fort: "Dieser jetzige Schritt fällt mir mächtig schwer, aber nur dadurch ist es möglich einen persönlichen Neuanfang zu starten."

Das gesamte Statement von Eilers