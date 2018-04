Der Abstieg ist zwar schon besiegelt, im drittletzten Saisonspiel gelingt Werders U23 aber zumindest noch einmal ein Erfolg für die Moral: Bei Tabellenschlusslicht Rot-Weiß Erfurt kam Werders stärkste Nachwuchsmannschaft zu einem 3:0-Sieg. Besonders glücklich darüber dürfte ein Mann sein, der schon eine Weile nicht mehr zu den jungen Talenten zählt, aber immer noch auf seinen Durchbruch bei Werder hofft: Stürmer Justin Eilers zeigte eine starke Leistung, die in der 18. Minute mit seinem ersten Treffer seit dem 13. Mai 2017 gekrönt wurde. Damals gelang Eilers gegen den FSV Frankfurt gleich ein Doppelpack.

In einer ausgeglichenen Anfangsphase hatte Werders U23 früh einige Halbchancen. In der 16. Minute gab es den ersten größeren Aufreger, als Thore Jacobsen in den Erfurter Strafraum vorstieß und im Zweikampf zu Boden ging. Referee Wolfgang Haslberger entschied sich gegen einen Elfmeter, zwei Minuten später ging Werder durch Eilers dann doch in Führung: Kapitän Rafael Kazior hatte zuvor eine Flanke von Lars Bünning verlängert, Eilers vollendete per Kopf.

Auch Osabutey mit Comeback-Treffer

In der Folge war Werders Nachwuchsteam die aktivere Mannschaft, erspielte sich bis zum Pausenpfiff einige Chancen. Nach dem Seitenwechsel kam Erfurt dann etwas besser in die Partie: Bastian Kurz (53.), Kusi Kwame (60.) und Elias Huth (72.) kamen allesamt in aussichtsreiche Abschlusspositionen, scheiterten aber entweder an eigenen Ungenauigkeiten oder den Paraden von Eric Oelschlägel. Die größte Chance der Gastgeber vergab Christopher Bieber, der einen Kopfball an die Latte setzte (78.). In der 77. Spielminute war es zuvor auf Bremer Seite zum Comeback von Stürmer Jonah Osabutey gekommen, der zuletzt mit einer Innenbandverletzung fehlte und das erste Mal seit dem 20. Mai 2017, damals im letzten Saisonspiel gegen den VfR Aalen, wieder für Werders U23 auf dem Platz stand. Es dauerte keine zehn Minuten, da durfte sich auch Osabutey über seinen ersten Treffer seit langer Zeit freuen: Nach einem cleveren Ballgewinn gegen den Erfurter Aufbau behielt der Stürmer auch vor Keeper Philipp Klewin die Nerven.

Ähnlich wie der 19-jährige Ghanaer hat auch Justin Eilers eine lange Leidensgeschichte hinter sich: Seit seinem Wechsel 2016 von Dynamo Dresden an die Weser fiel Eilers mit einer langwierigen Hüftverletzung, einer Leisten-Operation und einem Kreuzbandriss nacheinander fast zwei vollständige Saisons komplett aus. Bereits gegen Hansa Rostock, den Halleschen FC und den VfR Aalen hatte Eilers versucht, wieder in einen Spielrhythmus zu finden, musste wegen neuerlicher Verletzungen allerdings jeweils spätestens zur Halbzeit wieder ausgewechselt werden. Gegen Erfurt durfte Eilers sich nach 64 Minuten schonen – für den Torschützen kam Idrissa Touré an seinem 20. Geburtstag zu einem Kurzeinsatz. In der 90. Minute erhöhte schließlich Leon Jensen auf den Endstand von 3:0 für Werders U23.