Dass Justin Eilers Werder verlassen würde, stand bereits fest: Zum Monatsende läuft der Vertrag des 29-jährigen Angreifers, der in seinen zwei Jahren in Bremen immer wieder von Verletzungen gestoppt worden war, ohnehin aus. Aus Griechenland kommt nun die Nachricht, wohin genau es für Eilers geht: Zu Apollon Smyrnis nämlich, dem Klub, der jüngst nach Gerüchten um eine Verpflichtung von Ex-Werder-Coach Viktor Skripnik stattdessen Valerien Ismael, einen anderen ehemaligen Bremer also, für den Trainerposten präsentierte.

Apollon schloss die vergangene Saison in der ersten griechischen Liga auf Rang 14 ab und blieb somit als Aufsteiger knapp vor den Abstiegsrängen. Eilers, 2016 von Dynamo Dresden an die Weser gewechselt, kam auch aufgrund von Verletzungen an Hüfte, Leiste und Kreuzband zu keinem Bundesliga-Einsatz für Werder. In 16 Einsätzen für die U23 erzielte Eilers fünf Tore und legte zwei weitere Treffer ein.

Hier geht es zur Vollzugsmeldung auf der Webseite von Apollon Smyrnis in griechischer Sprache.