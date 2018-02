Drei Winter-Zugänge konnte sich Werder im Januar auf dem Transfermarkt sichern, im Februar kommt ein weiterer „Neuer“ hinzu: Justin Eilers steht zwar bereits seit Sommer 2016 in Bremen unter Vertrag, hartnäckige Verletzungen verhinderten jedoch bislang jeden Einsatz des rechten Außenstürmers in der Bundesligamannschaft.

Hüftprobleme, eine Operation an der Leiste, zuletzt ein Kreuzbandriss – Eilers blieb der Pechvogel der Bremer. Am Mittwoch konnte Eilers nun erstmals seit Mai am Mannschaftstraining teilnehmen. Bereits in den Vorwochen hatte sich der Offensivspieler über individuelle Einheiten an das nötige Fitnesslevel herangetastet.

An sein letztes Pflichtspiel für Werder hat Eilers gute Erinnerungen: Als Aushilfe bei der U23 gelangen Eilers gegen den FSV Frankfurt bei einem 4:0-Auswärtserfolg zwei Tore, einen weiteren Treffer legte Eilers auf. Das war am 13. Mai 2017. Nun erhält Eilers eine neue Chance, anzugreifen – und sich vielleicht doch noch für die Bundesliga zu empfehlen.