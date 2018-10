Als alles anfing, sagt Dieter Eilts, „konnte ich weder schreiben noch mir die Schuhe zubinden. Aber gegen den Ball treten, das ging gut.“ 47 Jahre ist das jetzt her, und als Eilts in der fünften Etage des Weserstadions über den Beginn seines Fußball-Lebens spricht, tut er das in einer maximalen Nüchternheit, wie sie Ostfriesen wie Eilts nun mal so an den Tag legen. Draußen, vor der aufgeschobenen Tür, surrt der Mäher über den Rasen des Stadions. Drinnen horchen 30 norddeutsche Amateur-Trainer, wie Eilts (53) über das redet, was hier alle eint: Fußball.

Helmut Helken (70) hat Eilts als Redner verpflichtet. Helken ist zweiter Vorsitzender im Bund deutscher Fußball-Lehrer, Verbandsgruppe Nord, und holt zweimal im Jahr prominente Fußballer für Fortbildungen in die Geschäftsstelle des Bremer Fußball-Verbandes. Heute ist es Dieter Eilts, eine Werder-Legende. Einer, der – Achtung, Fußball-Phrase! – fast alles gewonnen hat, was es für einen Bremer zu gewinnen gibt: Meister, Pokalsieger, Europapokalsieger, Europameister. Über 50 Minuten lang erzählt Eilts über sein Leben. Doch als er am Ende angekommen ist, spricht er längst nicht mehr über Fußball und alte Erfolge. Er erzählt, was ihn jetzt glücklich macht: ein Leben ohne Fußball.

Seit August arbeitet er in der Freien Evangelischen Bekenntnisschule Bremen. Seine Frau ist dort Lehrerin, seine Töchter haben dort ihr Abitur gemacht, das Eigenheim der Familie in Habenhausen ist nur ein paar Steinwürfe entfernt. Und Eilts? Arbeitet jetzt täglich ab 12 Uhr in der Ganztagsbetreuung, fünf Stunden lang. Und findet: „Es gibt nichts Schöneres, als mit Kindern zu arbeiten.“

„Man muss Liebe zu den Kindern und zu dieser Aufgabe haben“

Er ist für die Stunden nach dem Unterricht zuständig. Das heißt: Hausaufgaben, Mensa, Laufspiele, eben das ganz normale Programm, bevor die Eltern ihre Kinder am späten Nachmittag aus der Betreuung abholen. Eilts ist kein pädagogischer Lehrer, am Unterricht darf er nicht teilnehmen. Offiziell ist er „Angestellter im offenen Ganztag“, wie es im Schuldeutsch heißt. Für eine Lehrbefähigung benötigt er eine zusätzliche Qualifikation. Ob er die noch nachholt? „Mal schauen“, sagt er. Die wichtigste Qualifikation hat er ohnehin schon: „Man muss Liebe zu den Kindern und zu dieser Aufgabe haben, sonst würde das nicht funktionieren.“ Obwohl er schon so manches Mal an seine Grenzen gestoßen sei, habe er das Gefühl, seinen Horizont noch immer zu erweitern.

Lust zu seinem Beruf als Fußballer und Trainer, die hat Eilts viele Jahre lang gehabt. Und war in diesem Sommer doch so weit, mit dem Fußball Schluss zu machen. Ende Juli hat er seinen Job in Werders Fußball-Schule beendet. „Unterschiedliche Auffassungen in der Zusammenarbeit“, hat er damals gesagt, seien der Grund gewesen. Aber die aufmerksamen Zuhörer unter den Fußball-Trainern haben an diesem Montag längst herausgehört, dass Eilts schon in den Jahren zuvor mit seinem Fußball haderte, der sich immer weiter veränderte. Und er nicht bereit war, all diese Veränderungen mitzumachen.

Eilts macht Schüler fit für die Zukunft

2002 beendete er seine Spieler-Karriere, macht den Trainer-Schein, wird Junioren-Trainer bei Werder. 2004 übernimmt Jürgen Klinsmann die Nationalmannschaft, holt seinen Europameister-Kumpel zum Deutschen Fußball-Bund. Eilts wird U21-Trainer, macht lange einen guten Job, „bis der DFB mit meiner Arbeit nicht mehr zufrieden war“. Eilts sagt das entwaffnend ehrlich. Er wechselt zu Hansa Rostock in die Zweite Liga, wird auch dort entlassen, 2009 ist das. Und kommt zu dem Entschluss: „Ich möchte nicht mehr im Leistungsbereich Fußball arbeiten und abhängig von anderen sein.“ Er macht sich selbstständig, bietet an Schulen Fußball-AGs an, kehrt zu Werder zurück, um Fußball-Schulen aufzubauen.

Jetzt ist er an einer echten Schule gelandet. Und fühlt sich frei. Zum Weserstadion ist er an diesem Montagmorgen mit dem Fahrrad gefahren, die ersten Herbstferien hat er auch schon hinter sich. Und kann ein Stück weit das mit Schülern und Kindern machen, was er als Trainer beim DFB auch so mochte: Spieler entwickeln, sie fit machen für die Zukunft, „ganz ohne den Druck, das nächste Spiel unbedingt gewinnen zu müssen“. Die wichtigen Spiele des Lebens werden für Dieter Eilts jetzt auf einem Schulhof ausgetragen. Dafür bekommt er an diesem Vormittag von Fußballern jede Menge Applaus.