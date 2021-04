Eine der großen Werder-Legenden: Ehrenspielführer Dieter Eilts, hier nach dem Pokalsieg 1999. (nordphoto)

Dieter Eilts ist eine der größten Werder-Legenden aller Zeiten. Von seinem Profidebüt 1986 bis zum Karriere-Ende 2002 pflügte der Ostfriese mit großer Leidenschaft durchs Bremer Mittelfeld. Mit Werder wurde er zweimal Meister, 1988 und 1993. Und er gewann neben dem Europapokal 1992 auch noch dreimal den DFB-Pokal: 1991, 1994 und 1999. In all den Jahren erlebte Eilts, der 1996 auch Europameister mit der deutschen Nationalmannschaft wurde, viele großartige Mitspieler an der Weser. Einer aber sticht besonders hervor, mein Eilts. Nämlich Manni Burgsmüller.

Der legendäre Manni Burgsmüller, der 2019 leider verstarb. (imago)

„Er war technisch einfach perfekt und total abgezockt. Einfach überragend“, erzählt Eilts im neuen Magazin des WESER-KURIER „Titel, Typen & Triumphe“. Burgsmüller sei ohne Zweifel der beste Fußballer gewesen, mit dem er in all den Jahren bei Werder gespielt habe. Der offensive Mittelfeldspieler, der 1985 mit 36 Jahren vom Zweitligisten Oberhausen nach Bremen kam, hätte vom Alter her auch schon locker das Idol des Teenagers Eilts sein können. War er aber nicht! „Das ging nicht“, verrät Eilts und muss selbst darüber lachen, „ich war als Kind ein großer Schalke-Fan, mein Idol hieß Klaus Fischer. Deswegen war Manni Burgsmüller für mich eigentlich eine Katastrophe. Er hatte beim BVB gespielt. Und ich habe erst gedacht: Oh nein, jetzt spielst du mit einem Dortmunder in einem Team. Aber tatsächlich wurde Manni dann einer der Größten für mich.“

Auch mit Thomas Schaaf machte Eilts nur gute Erfahrungen: „Er war ein überragender Passspieler, gerade im Kurzpassspiel. Ein sehr guter Flankengeber. Mit Thomas konnte man wirklich richtig gut Fußball spielen, auch auf engstem Raum.“

An sein erstes Spiel von Beginn bei den Werder-Profis denkt Eilts sehr gerne zurück, auch wegen einer schönen Anekdote, die wunderbar zu ihm passt. In jenem März 1989 reisten die Bremer im Viertelfinale des DFB-Pokals zum Nordrivalen Hamburger SV. „In diesem Spiel habe ich gegen Thomas von Heesen gespielt“, erinnert sich Eilts an die große Aufgabe, die Trainer Otto Rehhagel für ihn vorgesehen hatte. Eilts: „Witzig war die Fahrt zu diesem Pokalspiel in Hamburg: Willi Lemke saß neben mir im Bus. Er meinte zu mir: Mensch Dieter, heute machst du dein bestes Spiel! Und ich sagte zu ihm: Nee, das kommt erst im Finale. Da war er etwas perplex.“

Ins Finale kam Werder tatsächlich, unter anderem, weil Eilts im Halbfinale in Leverkusen den Siegtreffer zum Bremer 2:1-Erfolg schoss, es war sein erstes Tor bei den Profis. „Aber mein bestes Spiel wurde das Finale mit Sicherheit nicht. Wir verloren leider mit 1:4 in Dortmund.“ Sein Aufstieg zum Werder-Star und zum heutigen Ehrenspielführer war trotzdem nicht mehr aufzuhalten.

Werders wunderbare Jahre: Das neue Magazin "Titel, Typen & Triumphe" des WESER-KURIER ist jetzt im Handel. (WK)

Zur Sache

„Titel, Typen und Triumphe“ heißt das neue Magazin des WESER-KURIER über die wunderbaren Jahre, die Werder Bremen mit Thomas Schaaf erlebte. Ob als Spieler oder als Trainer: Mit Schaaf räumte Werder die großen Titel ab. Zwischen 1988 und 2009 gewann der SV Werder neun bedeutende Titel, wurde mehrmals Meister und Pokalsieger, feierte das Double und holte einen Europapokal an die Weser. Werders Mannschaften waren gespickt mit tollen Typen. Viele von ihnen und auch Schaaf selbst erzählen nun, wie die Trophäen nach Bremen kamen und was hinter den Kulissen passierte. Das Magazin ist erhältlich ab dem 24. April im Buch- und Zeitschriftenhandel, telefonisch unter 04 21 / 36 71 66 16 sowie schon jetzt in unserem Online-Shop. 110 Seiten, 9,80 Euro.