Alle Augen sind nach der Klinsmann-Zeit nun auf ihn gerichtet: Der frühere Bremer Alexander Nouri hat bei Hertha BSC eine riesige Aufgabe zu bewältigen. (dpa)

Neben Werder dürfte Hertha BSC die größte Enttäuschung der bisherigen Bundesliga-Saison sein. Mit hohen Investitionen und noch größeren Versprechungen waren die Berliner in die Spielzeit gestartet, wollten es mit dem Wechsel auf der Trainerbank vom ewigen Pal Dardai hin zu Ante Covic in etwa so machen wie Borussia Mönchengladbach mit einer vergleichbaren Rochade - und stehen nun nach zwei Dritteln der Saison als Abstiegskandidat mit dem dritten Trainer an der Seitenlinie da.

In Berlin ist wie in Bremen so ziemlich alles schief gelaufen, was nur schief laufen konnte. Mit dem sehr deutlichen Unterschied, dass es bei der Hertha auch im Umfeld seit Monaten nur so knallt, während bei Werder immer noch totale Ruhe herrscht. Ein Umstand, der sich in Berlin aus unterschiedlichsten Gründen auch auf die Mannschaft überträgt und der sich als großer Störfaktor erweist.

Massive Probleme im Umschalten

Alexander Nouri steht vor der monströsen Aufgabe, einer mittlerweile von mehreren Trainern zusammengewürfelten Mannschaft sinnvolle Arbeitsaufträge mit auf den Weg zu geben und eine Spielidee zu entwickeln, die nachhaltig tragfähig ist. Wie schwierig das ist, haben Nouris erste Spiele bereits mehr als deutlich gezeigt: Einem ermauerten Sieg in Paderborn folgte gegen Köln (0:5) und dann eine Halbzeit in Düsseldorf (3:3 nach 0:3) der Ausfall aller Systeme, ehe eine wundersame Wiederauferstehung gegen die Fortuna das eigentliche Potenzial der Mannschaft andeutete. Nouri steht vor einem Puzzle mit 1000 Teilen.

Entsprechend war die Herangehensweise des Trainers bisher auch nicht von einer totalen Stringenz, sondern viel von „Trial and Error“ geprägt. Nouri probiert aus, stellt die Grundordnungen um, variiert beim Personal und in der Ausrichtung der Mannschaft. Der Grat zwischen Flexibilität und Willkürlichkeit ist dabei recht schmal. Nach einer unglaublich turbulenten Woche im wichtigen Spiel in Paderborn eher verhalten zu beginnen und auf Konter und zweite Bälle zu setzen, war nachvollziehbar und letztlich auch erfolgreich. Der mutigere Ansatz gegen Köln ging dann komplett daneben und offenbarte ein paar grundlegende Probleme, die Düsseldorf eine Woche später eine Halbzeit lang rigoros nutzte.

Herthas Konterabsicherung ist schlicht ungenügend. Da passte es teilweise im wahrsten Sinne des Wortes hinten und vorne nicht. Die Spieler arbeiten nicht in eine Richtung und gemeinsam aktiv, sondern immer mal wieder einer auf eigene Faust, der dann natürlich sofort durchfällt und eine Kettenreaktion in Gang setzt, die die Restverteidigung nicht mehr aufhalten kann - zumal diese selbst in ihrem Verschieben teilweise eklatante Lücken offenbart. Ein paar Spieler verteidigen am Mann, andere im Raum und heraus kommt ein großes Kuddelmuddel.

Nouri probiert fast alles aus

Hertha BSC lässt in diesen Momenten dann auch noch elementarste Grundsätze vermissen: Gefahrenerkennung, Aufmerksamkeit, geschlossenes Verschieben und vor allen Dingen Kommunikation. Das gegenseitige, positive Coaching der Spieler in den Partien unter Nouri war in großen Phasen nicht existent, stattdessen machte jeder so ein bisschen seinen Job, ohne das große Ganze immer im Blick zu haben. Das birgt erhebliche Gefahren in gruppen- und mannschaftstaktischen Momenten und wird von jeder Mannschaft der Liga früher oder später bestraft.

Nouri stellt im Herzen des Spiels herzhaft um, lässt mal mit zwei Sechsern vor einer Fünferkette spielen und dafür nur einem offensiven Mittelfeldspieler, dann wieder mit einem Sechser und zwei Achtern, um dann auf Viererkette umzustellen mit einer Doppel-Sechs davor, flankiert von zwei reinen Flügelangreifern - die beide davor kaum eine Rolle spielten - im 4-2-3-1 mit Ball.

Starke Individualisten

Konstant ist bisher nur die Besetzung der Innenverteidigung und die des Angriffs. Dort spielen mit Krzysztof Piatek und Matheus Cunha nicht nur zwei Winterzugänge, sondern auch die beiden großen Hoffnungsträger in der Offensive. Natürlich ist die Abstimmung zwischen beiden noch nicht wirklich optimal, gerade gegen den Ball. Aber im eigenen Ballbesitz kristallisiert sich da eine interessante Mischung heraus aus einem eher zurückfallenden Spieler wie Cunha, der auch Aufgaben als Zehner übernehmen kann und ein gutes Maß an Kreativität einbringt, und einem klaren Zielspieler auch für hohe Bälle wie Piatek, der vor dem gegnerischen Tor angedeutet hat, wie gefährlich er werden kann.

Diese individuelle Qualität dürfte in der Phase des Suchens und Probierens das große Plus der Berliner sein und einen deutlichen Unterschied zu Werder ausmachen. Spieler der Güteklasse Piatek, Cunha, auch Arne Maier oder Vladimir Darida hat Werder schlicht nicht. Dazu kommt die Kadertiefe zum Tragen, die Nouri für die Hinterhand Spieler wie Niklas Stark, Santi Ascacibar, Marko Grujic, Marius Wolf oder Vedad Ibisevic anbietet.

Aussprache mit Nouri

Es stellt sich derzeit eine Art Selbstreinigungsprozess innerhalb der Mannschaft ein. Die Erfahrung aus der Klinsmann-Zeit inklusive des unschönen Abgangs und was sonst noch alles danach kam, hat offenbar auch die Debattenkultur neu entfacht, lange schwelende Probleme werden nun offen angesprochen. Beim Spiel in Düsseldorf kam es in der Halbzeitpause zu der sehr besonderen Situation, dass nicht Trainer Nouri die Ansprache an die Mannschaft hielt, sondern die Spieler von sich deutlich wurden und - vorsichtig formuliert - ein paar personelle und inhaltliche Vorschläge unterbreiteten.

Das kann natürlich unweigerlich an der Autorität des Trainers kratzen, für Hertha war die Diskussion der erfahrenen Spieler wie Vedad Ibisevic, Thomas Kraft, Per Skjelbred und Vladimir Darida aber äußerst befruchtend. Auch eine Aussprache mit Nouri Tage später, der als Teil des Klinsmann-Stabs zumindest im Verdacht stand, ähnlich über einzelne Spieler und die Mannschaft zu denken wie sein entflohener Vorgänger, hat sich als positives Signal entpuppt. Alle Missverständnisse seien ausgeräumt, heißt es. Immerhin ist damit die Basis geschaffen, die Saison doch noch irgendwie zu retten, sprich: In der Liga zu bleiben.