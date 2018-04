Fußballspieler wollen Fußball spielen. Das gilt natürlich auch für Maximilian Eggestein. Am Sonntagabend aber, da hätte sich Werders Mittelfeldspieler durchaus mit der Zuschauerrolle anfreunden können. Das hat er nach dem 1:1 (1:1) im Heimspiel gegen Dortmund jedenfalls behauptet, und auch wenn das wohl ein bisschen geflunkert war, konnte man seine Aussage doch irgendwie nachvollziehen. Bremen und Dortmund hatten nämlich zuvor im ausverkauften Weserstadion ein unterhaltsames Fußballspiel geboten, mit vielen Chancen auf beiden Seiten, und deshalb bezeichnete es Eggestein, der unglücklicherweise 90 Minuten lang mit Fußballspielen verhindert war, später auch zurecht als einen „Witz, dass hier heute nur zwei Tore gefallen sind“.

In der Tat hätten zum Abschluss des 32. Spieltags der Fußball-Bundesliga auch vier, fünf oder acht Tore fallen können, bei 16 zu 18 Torschüssen. Dass es am Ende aber nicht dazu kam und nur Marco Reus (19. Minute) für Dortmund und Thomas Delaney (45.) für Werder trafen, lag vor allem an einem gut aufgelegten Mitspieler von Eggestein. Jiri Pavlenka hatte mal wieder einen richtig guten Tag erwischt und seiner Mannschaft mit zahlreichen Paraden den Punktgewinn gegen den Champions-League-Kandidaten gesichert. Und daher wussten die Bremer Profis auch, bei wem sie sich nach dem Abpfiff zu bedanken hatten. „Jiri war super. Gefühlt waren es fünf, sechs Paraden von ihm“, sagte Eggestein, der irgendwann mit dem Zählen nicht mehr hinterherkam, „und das waren auch nicht irgendwelche Paraden. Das waren Glanzparaden.“

Zum Beispiel in der elften Minute, als der tschechische Nationaltorhüter einen Schuss von Reus mit dem Fuß abwehrte. Oder in der 43. Minute, als Reus nach einem Zuspiel von Mario Götze frei vor Pavlenka auftauchte und dieser die Ruhe behielt. Oder bei einem Schuss von Manuel Akanji in der zweiten Halbzeit. Oder bei zwei gefährlichen Aktionen von Andre Schürrle in der Schlussphase. Oder, oder, oder.

"Einer der besten Torhüter der Liga"

Für Eggestein war die Sache später jedenfalls klar: „Ich würde ihm heute die Note eins geben. Ich glaube, man kann sagen, dass er einer der besten Torhüter der Liga ist. Er ist reaktionsschnell, gut mit den Händen, schnell unten. Er ist ein kompletter Torhüter.“ Das fand auch Trainer Florian Kohfeldt, als er wieder einmal nach der Leistung seines Torhüters gefragt wurde, und Kohfeldt geht sogar davon aus, dass Pavlenka in Zukunft noch besser werden wird. „Ich schätze seinen Lernwillen“, sagte Kohfeldt in einer kleinen Medienrunde nach der Pressekonferenz, „ich glaube nicht, dass er mit seiner Entwicklung am Ende ist. Er wird über Jahre für uns die Nummer eins sein.“

Immer vorausgesetzt natürlich, Werder kann den Schlussmann auch über Jahre an der Weser halten. Mit seinen starken Leistungen, die er Woche für Woche zeigt, dürfte sich Pavlenka ja längst auch auf die Einkaufsliste anderer Klubs gespielt haben. Also alles Pavlenka, oder was? Nicht ganz. Bremens Trainer Kohfeldt legte großen Wert darauf, festzuhalten, dass auch der Rest der Mannschaft gegen Dortmund eine gute Leistung gezeigt habe. „Ich bin heute sehr zufrieden“, sagte Kohfeldt, und er meinte damit ausdrücklich den Auftritt aller Werderaner. „Das hat richtig Spaß gemacht“, sagte Kohfeldt, „die Videoanalyse werde ich deshalb heute Abend auch mal weglassen.“ Wobei die Analyse natürlich nur aufgeschoben, nicht aufgehoben ist. „Und wenn ich dann am Sonntag noch mal das Spiel angucke, werde ich sicher einige Dinge finden, die nicht gut waren.“ Wie das Abwehrverhalten vor dem 0:1 zum Beispiel. Da hatte Milot Rashica, der diesmal den Vorzug auf dem Flügel bekam, schon bei der Entstehung der Dortmunder Angriffsaktion geschlafen, auch danach wurde von den Bremern zu schlecht verteidigt, und so kam Reus zur Führung für den BVB.

Kruse schießt knapp vorbei

Werder ließ sich aber nicht unterkriegen und sendete kurz darauf seinerseits das erste Lebenszeichen. Zunächst kratzte Dortmunds Torwart Roman Bürki einen Schuss von Zlatko Junuzovic aus kurzer Distanz von der Linie. Kurz darauf setzte Kruse einen Ball knapp am langen rechten Pfosten vorbei (24.). Für Kruse war es das 50. Spiel für Werder. Es waren gewiss bessere darunter als sein Auftritt gegen Dortmund. Und so waren am Ausgleich diesmal andere Bremer beteiligt: Nach einem Durcheinander im Dortmunder Strafraum wehrte Bürki einen Kopfball von Eggestein ab, den Abpraller köpfte Delaney per Kopf ins leere Tor.

Nach dem Seitenwechsel ging es zunächst im eher gemächlichen Tempo weiter. Werder übernahm jetzt verstärkt das Kommando, ohne das daraus zwingende Aktionen resultierten. Einen Fernschuss Eggesteins, der leicht flatterte, bekam Bürki erst im Nachfassen unter Kontrolle (52.), gefährlich war das nicht wirklich. Der nächste Aufreger nach 64 Minuten: Ein verunglückter Schuss Schürrles landete bei Reus, der aber im Abseits stand. Seine Flanke auf Toprak und dessen Tor zählten entsprechend nicht. Es war der Auftakt einer unterhaltsamen Schlussphase, in der es hin und her ging. Reus traf unter anderem den Pfosten. Doch die Bremer hatten auch noch ihre Möglichkeit. Eine scharfe Hereingabe von ­Junuzovic von links zum Beispiel, die Reus klärte und dabei fast das eigene Tor traf. „Wir haben ein gutes Fußballspiel gesehen“, sagte Kohfeldt, der somit auch im elften Bundesliga-Heimspiel als Profitrainer ungeschlagen bleibt, „das war sicher für alle Spieler begeisternd.“ Und für Maximilian Eggestein sowieso.