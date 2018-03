In den Fußballsendungen redeten sie sich die Köpfe heiß, und bei Facebook und Twitter explodierte die Timeline: Drei Schiedsrichterentscheidungen brachten die Gemüter der Experten in Wallung und versetzten die Herzen der Werder-Fans in Aufruhr. War Werder bei der 0:1-Niederlage in Freiburg entscheidend benachteiligt worden?

Elfmeter für Freiburg nach einem Johannsson-Schubser. Kein Elfmeter für Werder nach einem Schubser gegen Max Kruse. Und auch kein Rot für Abrashi nach seinem rüden Einsteigen gegen Philipp Bargfrede. Über jede dieser Entscheidungen, die zum Nachteil von Werder ausgelegt wurden, konnte man geteilter Meinung sein.

Daraus allerdings Verschwörungstheorien zu konstruieren (Wettmafia? Soll Werders Abstieg erzwungen werden?), ist absurd. Und diese Denkweise lenkt auch ab vom Kern des Problems. Denn Werder hat am Sonnabend in Freiburg einfach nicht gut genug gespielt, um einen oder sogar drei Punkte zu holen. Das ist die Wahrheit, auch wenn sie weh tut.